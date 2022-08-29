烏克蘭外長到訪　瑞典推出28億元援烏新計畫

▲烏克蘭外交部長庫列巴（左）29日出訪瑞典，總理安德森（右）宣布將給烏克蘭約28億新台幣的支援。（圖／twitter.com/SwedeninEU）



文／中央社

烏克蘭外交部長庫列巴今天出訪瑞典，瑞典政府提出新的支援計畫，除了軍事支援之外，也計畫購買烏克蘭小麥、協助烏克蘭基礎建設的重建，並承諾長久堅定的支持烏克蘭。

面對烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）的來訪，瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）今天在記者會上宣布，將給烏克蘭價值10億瑞典克朗（約28.4億新台幣）的支援，在軍事、經濟與人道救援等方面，支持仍在抵抗俄羅斯的烏克蘭。

支援計畫中一半的經費將投入軍事防衛，另一半則會投入建設等非軍事用途。

安德森表示，國界絕不可透過武力改變，瑞典將對烏克蘭做出長遠、堅定的支持，烏克蘭與歐盟有共同的未來，瑞典會在對抗俄羅斯入侵的路上繼續給予烏克蘭支持。

烏克蘭外交部長庫列巴表示，他此行的最重要目的就是到瑞典親口向瑞典表示感謝，他很感謝瑞典打破慣例運送武器到交戰中的國家，也感激瑞典為了支持烏克蘭做出了法律層面上的改變。

在場記者詢問到，瑞典提供的支援計畫與他國相比似乎金額較小，庫列巴此行是否期望能得到更多，庫列巴不諱言的表示，他總是期望更多，但這不是為了他個人私利或貪婪，是因為希望烏克蘭能夠贏得戰爭。

他說，他很感激支援烏克蘭的每一分一毫，每一分錢、每顆子彈都很重要，他謝謝瑞典的支持。

庫列巴也說，烏克蘭一定要贏得這場戰爭，而要贏得這場戰爭，他們必須得到他們要求的資源，希望各國能了解。

瑞典目前是歐洲聯盟理事會（The Council of the EU）主席國之一，因此庫列巴也要求瑞典協助烏克蘭入會，烏克蘭將會盡全力做好會員申請的各項功課，兩邊共同努力促成烏克蘭成為歐盟會員國。

然而，庫列巴也表示，歐盟應該了解，烏克蘭絕對不會做出任何違反其國家利益的事，俄羅斯沒有求和的打算，歐盟應認清這個事實。

瑞典外交部長林德（Ann Linde）表示，瑞典將會做出更多抵制俄羅斯的制裁。沒有人知道這場戰爭會維持多久，但不論多久，瑞典都準備給烏克蘭支援。