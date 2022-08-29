男學生「躺下狂拍女老師」　同學旁觀起鬨！影片被罵爆：根本痴漢

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓忠清南道一所中學傳出有男學生在上課時間，公然躺平在講台上，拿著手機從下方角度狂拍女老師，老師無視男學生的行為，甚至有同學一邊起鬨一邊拍片，這段12秒影片被上傳到TikTok後迅速傳開。同一個帳號也發布了一則男學生在課堂上裸上身和女老師搭話的影片，廣大網友抨擊，簡直就是「痴漢行為」。

▲韓網瘋傳男學生躺在講台上，公然狂拍女老師的誇張影片，引發南韓社會眾怒。（圖／翻攝自YouTube）

根據韓聯社、南韓《中央日報》報導，海外版抖音「TikTok」社群平台26日出現一則12秒誇張影片，男學生躺在教室講台上，拿著手機由下往上地直接對著女老師，做出疑似拍攝影片或照片的舉動。雖然教室裡還有其他學生，但無人出面制止，甚至有同學一邊起鬨，一邊用手機將畫面拍下，而被拍的女老師仍繼續講課，無視一切情況。

同一個TikTok帳號還上傳了一名男學生上課時脫光上衣，裸著半身的狀態下和老師搭話，態度相當無禮，負責掌鏡的男同學還慫恿他說，「再一次」。眾多網友看到影片後生氣地留言說，「學校已經亂成一團糟」、「了不起的痴漢行為」、「這是韓國沒錯嗎？」、「教權淪喪」、「這還能算是學校嗎？」

▲南韓某中學一名男學生脫衣上課，和女老師搭話，一旁同學幫忙錄影還一邊慫恿他「再一次」。（圖／翻攝自YouTube）

據南韓當局了解，影片拍攝地點位於南韓忠南洪城郡一所中學，校方採取了強制將影片下架的措施，目前教育部門正在和學校確認事發原委，並調查是否有侵犯教權的問題。忠清南道教育廳相關人士表示，當時正是上課時間，學生以手機仍在講台附近插座充電為由，而引發這起爭議。

南韓教育開發院數據顯示，南韓2021年共發生2269件教育活動侵害行為，其中因學生引起的侵害行為有2098件，占比高達92.5%。南韓教師協會「教員協會聯合會」問卷調查結果稱，南韓每10位教員中就有6位每天至少經歷一次學生妨礙授課或辱罵。

南韓教師工會「全國教職員勞動組合」的忠南支部29日發出聲明，「我們認為問題在於上課途中，學生對於老師『教育權的侵害』，忠清南道教育廳今起應針對影片內容確實調查真相，並採取適當措施。」