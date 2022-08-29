日本皇室擬出席安倍國葬！天皇弟親自參加　背後原因曝光

▲日本皇室成員預計出席安倍的國葬儀式。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本政府預計在9月27日替已故前首相安倍晉三舉辦國葬儀式，除了各國政要人士會出席外，皇室成員也預計參加，目前正在調整行程。根據宮內廳人士透露，除了天皇夫婦與上皇夫婦會指派隨從代為出席外，秋篠宮文仁親王與其他宮家則將協調行程親自前往弔念。

根據《日本新聞網》引述宮內廳內部消息人士報導，秋篠宮文仁親王夫婦等皇室各宮家的成員將調整行程，以出席前首相安倍晉三的國葬儀式。

宮內廳次長池田憲治29日在例行記者會中提到，擔任前首相安倍晉三國葬儀式治喪委員會的首相岸田文雄，日前親自發送信函給宮內廳首長西村泰彥，希望能邀請各皇室成員出席國葬儀式。池田也表示，宮內廳將會參考歷任首相的葬禮，來協調行程。

宮內廳幹部則指出，由於政府已經正式向宮內廳發出出席邀請，如果皇室成員未出席，有可能會被外界解讀為「皇室成員反對國葬」，因此宮內廳在處理相關問題也必須格外小心。

德仁天皇、雅子皇后、明仁上皇以及美智子上皇后則預計不會親自出席，將派遣隨從代為前往國葬會場弔念致意。

另一方面，日本政府26日通過安倍國葬儀式的預算，金額高達2億5000萬日幣（約新台幣5476萬元），但該預算僅包含武道館的場地租借、會場布置以及防疫措施等，不包含警方的維安費用。有眾議員則指出，根據前首相大平正芳在1980年舉行內閣、自民黨聯合葬禮的經驗，安倍晉三的國葬至少還要再花費22億日幣（新台幣4.8億元）的維安費用。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》