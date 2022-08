坦克才拋錨不到24hrs！軍車又「慘卡路上」　大馬網友嘲：路比車強

▲馬來西亞陸軍的坦克、軍車連續2天發生拋錨意外,造成交通堵塞。(圖/翻攝自推特)

記者張寧倢/編譯

馬來西亞首都吉隆坡連續2天發生軍用車在路上拋錨的事故,由於軍車體積龐大,造成周邊道路交通堵塞,也引來網友在社交媒體上嘲諷,「馬來西亞的道路強到足以打敗坦克。」為此,大馬陸軍也發出道歉聲明。

根據美國CNN報導,第一起事故發生在26日上午10時30分,馬來西亞陸軍一輛PT-91 「堅韌」型(Twardy)主戰坦克,因引擎故障而在高速公路上熄火,由於事故地點靠近吉隆坡議會大廈,導致周邊交通堵塞嚴重,軍官與警察試圖指揮其他車輛改道。軍方稱,故障的坦克在30分鐘後就被裝甲救濟車(Armoured recovery vehicle)拖走,並進廠維修。

▲部分馬來西亞網友批評軍車維護不善,才會在路上故障。(圖/翻攝自推特)

沒想到,不到24小時後,另一輛主要用於拖曳重型武器的裝甲原動力車(armored prime mover)27日又在吉隆坡市中心的馬來西亞國家博物館外拋錨。現場影片可見,原動力車後方有一排軍用車輛停在馬路上毫無動靜。

JUST IN



Another military vehicle has broken down in the city centre.



Just a day after a tank broke down near KL Sentral, an army trailer truck transporting a tank can be seen stuck on the right-most lane of Jalan Damansara in front of the national museum. pic.twitter.com/cibeBmYILn