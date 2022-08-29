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Apple Watch救一命！他荒野遇禍「癱瘓等死」　呼叫Siri驚險生還

▲▼ Apple Watch。（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲加州一名男子表示，Apple Watch救了他一命。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）

記者吳美依／綜合報導

美國加州居民萊恩（Ryan McConnaughey）熱愛騎行登山車，經常前往賈穆爾地區（Jamul）挑戰偏僻山徑，某次卻在陡峭下坡處翻滾重摔、頭部著地，不幸四肢癱瘓。在生死交關之際，他使用Apple Watch撥打求救電話，這才及時獲救送醫，撿回一命。

綜合外媒報導，今年4月，萊恩一如往常獨自外出騎車，大約40分鐘後，經過一段陡峭下坡，「我的自行車往前滑，而我從把手上方翻了過去，頭先著地，撞到地板了。」他背部朝下癱軟在地，儘管有安全帽保護，卻很快發覺事態不妙，「我從脖子以下都不能動。」

萊恩很清楚，必須盡快接受治療，但此時手機卻放在後背包裡，根本拿不到。他靈機一動，使用Apple Watch呼叫Siri打電話給一位朋友，2人分別撥打911求救。萊恩接著又打給女友，在語音信箱留下長達3分鐘的訊息，「不知道會發生什麼事情，只想好好說再見。」

最後，萊恩被火速尋獲，並且搭乘直升機送醫。根據診斷結果，他的頸部脊椎骨碎裂，導致四肢癱瘓，接受多次手術後，在科羅拉多州的療養機構度過數個月，最近終於順利回家。

萊恩回憶這段瀕死經驗時直言，「那支手錶救了我的命，這是毫無疑問的，否則沒人會找到我。我從沒想過，自己會使用Apple Watch撥打求生電話。」

 

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