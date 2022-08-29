印度罕見強硬措詞！　直指中國將「台灣海峽軍事化」

▲中國勘測船「遠望5號」獲斯里蘭卡政府同意，停靠在該國的漢班托塔港口。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

中國勘測船「遠望5號」日前獲得斯里蘭卡政府同意，停靠在該國最南端、由中國運營的漢班托塔港口，這也引來印度政府抗議，除了暗諷中國的「一帶一路」政策是債務陷阱外，更罕見稱中方將「台灣海峽軍事化」，讓雙邊局勢更趨緊張。

根據《衛報》報導，印度駐斯里蘭卡高級委員會28日在一份聲明中，提到了中國大陸將台灣海峽軍事化，這相比之前印度對中國態度還要強硬許多。除此之外，德里當局還強調，現在斯里蘭卡需要的是支持而非不必要的爭議，同時暗諷中國的「一帶一路」政策是債務陷阱。

《印度時報》報導認為，印度駐斯里蘭卡高級委員會的最新聲明顯示，印方的語氣和態度發生了重大變化；美國眾議院議長裴洛西訪台後，中國在台海周圍進行軍演，印度外交部當時並未提到台灣海峽軍事化，只表達印度「對最近的事態發展感到擔憂」、「敦促保持克制」。

澳洲國立大學政治學者宋文迪（Wen-Ti Sung）表示，利用將「強硬措詞」正常化的手段，印度正在創造新的談判籌碼。《印度時報》也指出，印度是時候對台灣採取更大膽的做法，「現在正是印度加入美國、向中國施壓的好時機。」

中國勘測船「遠望5號」停靠斯里蘭卡的計畫引發印度不滿，認為中方可能藉此監視印度軍事設施，美國也提出安全憂慮。但在美印關切之下，遠望5號16日仍抵達斯里蘭卡南部由中國建造的漢班托塔港（Hambantot），並停靠至22日。

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