剖腹產患肥胖症風險高？　澳洲研究：沒微生物群會產生有害脂肪

▲澳洲研究指出，剖腹產的兒童患有心血管疾病和肥胖症的風險更高。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者鄭文晴／綜合報導

澳洲一項新研究指出，自然產會讓新生兒接觸到母體內的微生物群，能降低新生兒腸道的有害菌群，提升免疫力，通過剖腹產出生的，因缺乏有益微生物群，而形成致命毒素和有害脂肪，以致成年後患有心血管疾病（CVD）和肥胖症的風險更高。

據《澳聯社》報導，澳洲昆士蘭大學、詹姆士庫克大學的研究人員貝古姆（Tahmina Begum），對澳洲兒童縱向研究數據進行了分析，揭示心血管疾病和肥胖症的原因。

貝古姆說，世界各地選擇剖腹產的人數已經上升，且先進國家的比率較高，在澳洲，剖腹產出生率從1990年的18.5%增加到2019年的36%，預計2045年近一半的澳洲嬰兒將是剖腹產。

詹姆士庫克大學教授法蒂瑪（Yaqoot Fatima）表示，研究提供了剖腹產與10到12歲兒童超重、肥胖增加的直接關係，「六分之四的個體CVD風險成分和五個CVD風險成分的綜合指數，與剖腹產分娩呈正相關」。

法蒂瑪指出，自然生產過程會讓新生兒接觸到母體內一些微生物群，這是剖腹產不具備的，微生物群能降低新生兒腸道的有害菌群，並提升免疫力，而缺失有益微生物群，可能形成致命毒素和有害脂肪，進而生病。

法蒂瑪接著說，在2020年的澳洲，成年人口每年約有26%的死亡是由心血管疾病引起的，而在全球範圍內，由於與衛生服務相關的支出和經濟生產力的喪失，心血管疾病的慢性病譜系耗資數萬億美元。此研究提供了對醫療保健政策審查的見解以及降低慢性風險的途徑。