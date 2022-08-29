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懸崖散步「腳下地面突然崩塌」　男墜落30公尺獲救畫面曝光

懸崖散步「腳下地面突然崩塌」　男墜落30公尺獲救畫面曝光。（圖／翻攝自Twitter／CAL FIRE CZU）

▲墜崖男子被消防隊員帶回岸上。（圖／翻攝自Twitter／CAL FIRE CZU

記者李振慧／綜合報導

美國加州一名男子近來在莫斯海灘(Moss Beach)上方懸崖觀賞風景時，走到一半腳下地面突然崩塌，導致他當場從30公尺高處墜落，受困在海灘附近峭壁，幸好一名女子聽到他的求救聲報警，最後奇蹟被救援隊拉回岸上。

事件26日發生在聖馬刁郡(San Mateo County) 莫斯海灘，從消防局分享影片中可看到，男子墜崖受困在海灘附近的峭壁，幸好在消防隊員幫助下，使用繩索成功把他拉回岸上，其雖然從30公尺高處墜崖，但似乎傷勢不重，還能夠行走，整個救援過程花費22分鐘。

消防隊發文提醒民眾，觀賞瀑布時最後不要站在懸崖附近，因為其地質十分不穩定、容易崩塌。今年5月南加州便曾發生類似事件，一群朋友在帕洛斯弗迪斯莊園市(Palos Verdes Estates)附近Paseo Del Mar遊玩時，不小心從91公尺高懸崖墜落，導致一名25歲男子身亡、3人受傷。
 

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