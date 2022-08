懸崖散步「腳下地面突然崩塌」　男墜落30公尺獲救畫面曝光

▲墜崖男子被消防隊員帶回岸上。(圖/翻攝自Twitter/CAL FIRE CZU)

記者李振慧/綜合報導

美國加州一名男子近來在莫斯海灘(Moss Beach)上方懸崖觀賞風景時,走到一半腳下地面突然崩塌,導致他當場從30公尺高處墜落,受困在海灘附近峭壁,幸好一名女子聽到他的求救聲報警,最後奇蹟被救援隊拉回岸上。

事件26日發生在聖馬刁郡(San Mateo County) 莫斯海灘,從消防局分享影片中可看到,男子墜崖受困在海灘附近的峭壁,幸好在消防隊員幫助下,使用繩索成功把他拉回岸上,其雖然從30公尺高處墜崖,但似乎傷勢不重,還能夠行走,整個救援過程花費22分鐘。

消防隊發文提醒民眾,觀賞瀑布時最後不要站在懸崖附近,因為其地質十分不穩定、容易崩塌。今年5月南加州便曾發生類似事件,一群朋友在帕洛斯弗迪斯莊園市(Palos Verdes Estates)附近Paseo Del Mar遊玩時,不小心從91公尺高懸崖墜落,導致一名25歲男子身亡、3人受傷。



CLIFF RESCUE: The cliff crumbled beneath a man who was walking at dawn in Moss Beach. He fell est. 100 feet & yelled for help. At 8:30am a woman nearby heard his calls. Coastside Fire pulled him to safety within 22 minutes of their arrival. Avoid cliff edges as they are unstable. pic.twitter.com/OCz7W84dra