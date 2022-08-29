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柬埔寨11男8女遭拘禁工作　一查發現「15人有詐騙前科」遭通緝

▲▼ 柬埔寨救出19名泰國男女，但其中15人有詐騙前科。（圖／翻攝自柬中時報）

▲柬埔寨救出19名泰國男女，但其中15人有詐騙前科。（圖／翻攝自柬中時報）

記者詹雅婷／綜合報導

柬埔寨內政部發言人喬速比29日表示，經中央治安局與西港警方聯手執法，救出19名泰國男女，這些人宣稱遭到公司非法拘禁和強迫工作。已知其中有15人有詐騙前科，遭泰國法院通緝。

柬中時報報導，因接獲泰國駐柬埔寨大使館提供的消息，中央治安局與西港警方28日突襲搜查西哈努克市中心的一間公司，救出8名女子與11名男子。

喬速比透露，這19人均持有泰國身分證，但沒有護照，是通過柬埔寨與泰國之間的邊境口岸偷渡到柬埔寨。依據這些人的說法，他們遭到公司非法拘禁和強迫工作。其中15人有詐騙前科，遭泰國法院通緝。

另方面，在柬泰邊境的另間賭場O'Smach Resort，有4名中國籍男子宣稱遭到非法拘禁，警方28日搜查後救出4人，移交移民局。4人供稱，並沒有遭到虐待，只是工作時間太長，過於勞累提離職，其中一人宣稱想回家陪伴待產的妻子。

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