安倍國葬預算5千萬惹民怨！　日媒爆內幕：維安至少再花4.8億

▲日本政府想為前首相安倍晉三舉行國葬，不過卻因葬禮費用過高而引發民眾不滿。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本當局26日在內閣會議中正式通過安倍晉三國葬儀式的2億5000萬日幣預算（約新台幣5476萬元），然而早在首相岸田文雄首次宣布將替安倍舉行國葬時，就已經引發民眾不滿，岸田內閣的支持率更因此跌破新低。如今有日媒爆料，政府所編定的預算其實並不包含維安費用，而屆時維安費用至少還要再花超過22億日幣（新台幣4.8億元）。

根據《女性自身》報導，日本前首相安倍晉三7月8日遭前自衛隊隊員山上徹也持自製槍枝從後方攻擊，當場倒地，送醫搶救後不治身亡。事後身為安倍同期的首相岸田文雄在短短幾日內就宣布要替安倍晉三舉辦國葬儀式，而在此之前日本只有一次替前首相舉辦國葬的經歷，那就是吉田茂。

部分民眾認為不應該替安倍晉三舉辦國葬儀式，更狠酸岸田文雄浪費公帑來完成他的「喪禮外交」。根據日本政府目前規劃，9月27日的安倍國葬儀式預計邀請6400人出席，其中包含各國政要人士，而台灣也已經獲邀參加。

▲安倍晉三在奈良進行助選演說時遇刺身亡。（圖／路透）



日本當局26日在內閣會議中通過安倍晉三國葬儀式的預算，共計2億5000萬日幣（約新台幣5476萬元），將從2022年度預算的一般預備費提撥。但該預算僅包含武道館的場地租借、會場布置以及防疫措施等，不包含警方的維安費用。

安倍國葬的規模約6400人，由於美國副總統賀錦麗、印度首相莫迪等人也預計出席，因此至少將動員1萬名以上的警察進行維安。

隸屬立憲民主黨的眾議員大串博志表示，前首相大平正芳1980年曾舉行內閣、自民黨聯合葬禮，當時一共花了22億日幣（新台幣4.8億元）的維安費用，考量到物價上升與國葬規模，安倍晉三的國葬儀式勢必將會花費更高的金額。

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