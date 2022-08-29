德國坦承「現在拿不出武器」　庫存漸空！下波烏克蘭軍援要等明年

▲德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）坦承想幫烏克蘭，但軍事庫存面臨嚴重短缺，可能要等到明年才能運出大部分軍援武器。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）28日接受德媒《星期日圖片報》（Bild am Sonntag）訪問時表示，即使俄烏戰爭將「持續數年」，柏林政府仍將於軍事與財政方面長期支持基輔。不過，她也坦承，德國軍武庫存面臨嚴重短缺，目前正在與軍火公司進行談判，最快也要等到明年才能把武器運出。

根據德國之聲報導，貝爾伯克28日重申柏林對基輔的長期支持，「我們需要為（俄烏）戰爭『可能持續數年』做好準備。我當然希望戰事盡快結束，但遺憾的是，我們不得不假設，烏克蘭明年夏天仍需要從盟友手中獲得新一批重型武器。」

▲烏克蘭士兵8月26日在頓內茨克地區一處軍事陣地發射2S7「牡丹花」自走砲。（圖／路透）

貝爾伯克補充，俄羅斯政府並沒有放棄征服烏克蘭與其人民的想法，「烏克蘭同時也正在捍衛我們的自由和安全結構。只要仍有需要，我們會持續在經濟和軍事上支持他們。」

俄羅斯衛星通訊社報導，貝爾伯克當天接受《星期日圖片報》訪問時也透露，德國現階段無法提供更多武器軍援，「我理解烏克蘭人想要更快、更大規模的武器運送，但是我們沒有大量現下所需的功能完備的現代化武器系統，我們的庫存目前還沒準備好交付。」

另外，貝爾伯克24日接受「德國電視二台」（ZDF）訪問時也坦承，德國無法從軍事庫存中向烏克蘭運送更多武器，「好幾天、好幾周以來，我們一直在微妙的界線上遊走。我們想運用所擁有的一切向（烏克蘭）提供軍事支持，但另一方面，很不幸地，目前的情況是，我們自己的庫存已出現絕對赤字。」

▲俄軍8月27日夜間在烏克蘭哈爾科夫中部發動砲擊，地面留下巨大彈坑。（圖／路透）

貝爾伯克堅稱，德國仍然堅定支持烏克蘭，基輔將在未來幾周內獲得援助的防空系統，其他武器供應預計於2023年交付。她說，德國政府正在就專門為軍援烏克蘭生產軍事設備，與國防軍火公司進行談判，包含生產防禦性武器和先進的防空系統，此過程可能會比預期來得更久，且大多數設備在明年之前都不可能運出。

此前，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）宣布，將向烏克蘭交付新一批軍事援助，包含「眼鏡蛇」炮彈定位雷達系統（COBRA）以及IRIS-T防空系統等武器。

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