塞爾維亞「歐洲驕傲節」停辦　紅衣神父「高舉十字架」參加示威

▲示威活動中，神父穿著紅袍高舉十字架。（圖／路透）

記者鄭文晴／綜合報導

東南歐巴爾幹半島國家塞爾維亞（Serbia）的總統武契奇（Aleksandar Vucic）表示，取消或延遲預計9月12日至18日在首都貝爾格勒舉行的歐洲驕傲節（Europride）活動，理由是右翼極端分子的威脅和對衝突的恐懼，引發當地人民不滿，29日聚集大批宗教和右翼反對人士在街頭示威抗議。

歐洲驕傲節是泛歐洲的致力於LGBT自豪的國際盛會活動，每年由不同的歐洲城市舉辦，活動一般長達兩星期，在主辦城市各地會有無數的體育和藝術活動上演，通常在周末達到高潮，會有傳統懺悔星期二式的驕傲遊行，現場音樂會，特別的俱樂部之夜和愛滋病紀念守夜活動。

▲塞爾維亞宣布停辦歐洲驕傲節，成千上萬名宗教和右翼反對人士在街頭示威抗議。（圖／路透）

大多數團體表示，他們將無視武契奇宣佈的禁令，並繼續在貝爾格萊德舉行歐洲驕傲節，在這場抗議活動中，有人手持標語「救救我們的孩子和家庭」，有些人則是帶著十字架，高呼支持極右派或民族主義的口號。

▲示威活動中，有人手持標語「救救我們的孩子和家庭」，有些人則是帶著十字架。（圖／路透）

武契奇說，塞爾維亞前分離省科索沃的政治危機於2008年宣布獨立，以及俄羅斯在烏克蘭戰爭中面臨的經濟問題，是巴爾幹半島國家當局無法處理歐洲驕傲節的原因之一，某些極端主義團體可能會利用和濫用這事件以及塞爾維亞主辦該活動的意願，以加劇緊張局勢，導致塞爾維亞陷入不穩定，「活動還是會舉行，但會等更好的時機再舉辦」。

聯合國駐塞爾維亞協調員表示，他對宣佈的禁令感到擔憂，這將危及塞爾維亞憲法保障的集會自由權，「歐洲驕傲節是慶祝一個基於社會公平，所有權利平等、團結、友誼和愛強大而進步的活動」，這些行為已經違反塞爾維亞對國際人權所做的承諾。

塞爾維亞正竭力爭取加入歐盟，而想成為會員國，需先改善法治、人權、少數民族權利上的紀錄，才能達到相關要求，此外，還要根除組織犯罪和貪汙，修復與科索沃之間的關係。