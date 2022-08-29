台籍「人蛇主管」被逮照曝光！臉書遭起底　曾大嗆Bump、訂魔鬼SOP

▲台籍人蛇柬埔寨被捕照片曝光，台灣籍男子45歲的桂玉強（音譯）。（圖／翻攝自臉書）



記者張方瑀／綜合報導

柬埔寨近來人口販運案頻傳，政府也積極打擊人蛇集團，西哈努克省26日拘捕了4名人蛇集團的主管級人物，其中一名嫌犯桂玉強來自台灣，他的臉書也遭網友起底。桂玉強自稱是「瘋狂的柬埔寨王子」，自豪訂下公司組織架構和作業SOP，更曾大嗆YouTuber「好棒Bump」，稱他不只得罪詐騙集團，還得罪了柬埔寨政府。

▲台灣籍45歲男子桂玉強落網，曾嗆BUMP。（圖／翻攝自臉書）



據《柬中時報》報導，西哈努克省警方26日下午突襲位於西港的一座大樓，救出了受困當地的35名中國籍「豬仔」，同時還拘捕了3名人蛇集團主管，其中一名嫌犯桂玉強（音譯，Guei YuChiang）來自台灣。

▲台灣籍男子45歲的桂玉強（音譯）臉書遭起底。（圖／翻攝自臉書）



網友也立刻起底桂玉強臉書，他的各種自拍照都戴著「右龍、左鳳凰」戒指，妄想財運大增，還自稱是瘋狂的柬埔寨王子，還曾發文表示，「說柬埔寨落後？！你來過嗎？你懂柬埔寨的歷史嗎？！政府若好好的照顧子民，有誰會願意出走他鄉；甚至被騙？！」

▲台籍人蛇柬埔寨被捕，台灣籍男子45歲的桂玉強（音譯）PO照寫下負責制定SOP。（圖／翻攝自臉書）

此外，他21日還發文痛批進行詐騙救援行動的YouTuber「好棒Bump」，稱他得罪了那些做詐騙的人，也得罪了柬國政府，「台灣人在柬國地位本來就不怎麼好，現在所有的新聞、臉書、媒體、抖音「標題」；都是柬埔寨三個大字！既然要做，就做全套，也不要去讓其他無辜的人也被莫名的被牽扯到！」

桂玉強在組織內的地位似乎相當高，常常貼出在當地的富裕生活，更曾貼出自己的工作內容，包含「把公司組織架構處理好、制定SOP、細化與協調各部門工作」等，並自豪表示，「在柬埔寨生活確實要有點辛苦，但只要不做違法犯紀的事情，不會有什麼事或麻煩落在身上！」