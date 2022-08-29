　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台籍「人蛇主管」被逮照曝光！臉書遭起底　曾大嗆Bump、訂魔鬼SOP

▲台籍人蛇柬埔寨被捕照片曝光，台灣籍男子45歲的桂玉強（音譯）。（圖／翻攝自臉書）

▲台籍人蛇柬埔寨被捕照片曝光，台灣籍男子45歲的桂玉強（音譯）。（圖／翻攝自臉書）

記者張方瑀／綜合報導

柬埔寨近來人口販運案頻傳，政府也積極打擊人蛇集團，西哈努克省26日拘捕了4名人蛇集團的主管級人物，其中一名嫌犯桂玉強來自台灣，他的臉書也遭網友起底。桂玉強自稱是「瘋狂的柬埔寨王子」，自豪訂下公司組織架構和作業SOP，更曾大嗆YouTuber「好棒Bump」，稱他不只得罪詐騙集團，還得罪了柬埔寨政府。

▲▼ 台灣籍45歲男子桂玉強落網，曾嗆BUMP。（圖／翻攝自臉書）

▲台灣籍45歲男子桂玉強落網，曾嗆BUMP。（圖／翻攝自臉書）

據《柬中時報》報導，西哈努克省警方26日下午突襲位於西港的一座大樓，救出了受困當地的35名中國籍「豬仔」，同時還拘捕了3名人蛇集團主管，其中一名嫌犯桂玉強（音譯，Guei YuChiang）來自台灣。

▲台籍人蛇柬埔寨被捕照片曝光，台灣籍男子45歲的桂玉強（音譯）。（圖／翻攝自臉書）

▲台灣籍男子45歲的桂玉強（音譯）臉書遭起底。（圖／翻攝自臉書）

網友也立刻起底桂玉強臉書，他的各種自拍照都戴著「右龍、左鳳凰」戒指，妄想財運大增，還自稱是瘋狂的柬埔寨王子，還曾發文表示，「說柬埔寨落後？！你來過嗎？你懂柬埔寨的歷史嗎？！政府若好好的照顧子民，有誰會願意出走他鄉；甚至被騙？！」

▲▼ 台籍人蛇柬埔寨被捕照片曝光，台灣籍男子45歲的桂玉強（音譯）。（圖／翻攝自臉書）

▲台籍人蛇柬埔寨被捕，台灣籍男子45歲的桂玉強（音譯）PO照寫下負責制定SOP。（圖／翻攝自臉書）

此外，他21日還發文痛批進行詐騙救援行動的YouTuber「好棒Bump」，稱他得罪了那些做詐騙的人，也得罪了柬國政府，「台灣人在柬國地位本來就不怎麼好，現在所有的新聞、臉書、媒體、抖音「標題」；都是柬埔寨三個大字！既然要做，就做全套，也不要去讓其他無辜的人也被莫名的被牽扯到！」

桂玉強在組織內的地位似乎相當高，常常貼出在當地的富裕生活，更曾貼出自己的工作內容，包含「把公司組織架構處理好、制定SOP、細化與協調各部門工作」等，並自豪表示，「在柬埔寨生活確實要有點辛苦，但只要不做違法犯紀的事情，不會有什麼事或麻煩落在身上！」

ET快訊
3台南男命喪柬埔寨　母見「槍殺血泊照」爆哭衝警局
快訊／韓女星驟逝！　得年27歲
怕早死趕快運動！　研究27萬人「3種類型」效果最好
2歲女好市多「突對許孟哲大喊老公」！　趙孟姿：我輸了
女宿變砲房！女大生帶小6歲男友回房　狂戰28回懷孕了
趁護盤上車！台股急殺400點　8大官股券商銀彈部署10檔

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

巴基斯坦上千人命喪洪災　旅館瞬間「整棟瓦解」遭大水沖走影片曝

柬「台籍人蛇主管」po完自拍就被逮！狼狽對比曝　曾嗆：誰願被騙

雲霄飛車故障！19人傾斜困6m高空　家長死命「抓住孩子90分鐘」

美國警察超敢用槍　狂吼「丟下槍」後連開8槍擊斃他

衛報專訪「心向祖國」的台灣人：比起統派　不如說是反獨

台籍「人蛇主管」被逮照曝光！臉書遭起底　曾大嗆Bump、訂魔鬼SOP

一家6口吃完慶生宴！全數身亡原因曝　男主人勒死父母妻小再輕生

7女遭惡仲介騙去杜拜！　交不出1000萬贖金就「賣去伊拉克」

「洞穴原住民」腐爛陳屍吊床！　亞馬遜神秘部落最後一人

怕早死趕快運動！　美研究27萬人「3種類型」效果最好

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

鄭家純為女性砸千萬　聞內褲「私密處變清香」

吃火鍋妹妹秀「捲肉特技」　筷子一甩肉片飛媽手笑歪

花蓮外役監逃犯抓到了！　29歲許O倫苗栗落網

誤反鎖浴室喝自來水求生　獨居女困3天絕望留遺言

同學拿可樂為凃明誠送行　嗆酸警網紅：以後會辛苦

巴基斯坦上千人命喪洪災　旅館瞬間「整棟瓦解」遭大水沖走影片曝

柬「台籍人蛇主管」po完自拍就被逮！狼狽對比曝　曾嗆：誰願被騙

雲霄飛車故障！19人傾斜困6m高空　家長死命「抓住孩子90分鐘」

美國警察超敢用槍　狂吼「丟下槍」後連開8槍擊斃他

衛報專訪「心向祖國」的台灣人：比起統派　不如說是反獨

台籍「人蛇主管」被逮照曝光！臉書遭起底　曾大嗆Bump、訂魔鬼SOP

一家6口吃完慶生宴！全數身亡原因曝　男主人勒死父母妻小再輕生

7女遭惡仲介騙去杜拜！　交不出1000萬贖金就「賣去伊拉克」

「洞穴原住民」腐爛陳屍吊床！　亞馬遜神秘部落最後一人

怕早死趕快運動！　美研究27萬人「3種類型」效果最好

收塑膠袋費卻用紙袋裝！foodpanda挨轟「刪明細不退款」　業者回應

巴基斯坦上千人命喪洪災　旅館瞬間「整棟瓦解」遭大水沖走影片曝

花蓮7鄉鎮收購小花蔓澤蘭　每公斤8元9月起跑至10月底

法人看解封後星宇航空會越來越好　但轉盈還要等幾年

柬「台籍人蛇主管」po完自拍就被逮！狼狽對比曝　曾嗆：誰願被騙

IG放假消息！22歲女蛇頭專騙同鄉赴柬　獵豬仔價碼曝光

丁學文／步入深水區　美歐中經濟變化成未來景氣關鍵

賴清德9月啟動全台輔選行程　陳時中喊：非常歡迎

3台南男命喪柬埔寨！母見網路流傳「槍殺血泊照」　爆哭衝警局報警

快訊／韓女星驚傳離世！得年27歲　出道4年悲留遺書：沒有活下去的希望

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

國際熱門新聞

柬3台人被擊斃　命案現場曝光

柬埔寨公寓槍擊　3名台灣男遭擊

柬埔寨喪命3台人疑來自台南！慘死照瘋傳

路邊怪人一對眼狂奔　媽看監視器崩潰

柬埔寨3台人慘死槍下！「射殺原因」疑曝光

近視士兵沒戴眼鏡　「長官看成靶」一槍命中

他把兒子死黨收為義子　全賣去柬埔寨

歐洲最大恐龍在他家後院！　25公尺巨獸肋骨比人長

被反鎖浴室3天靠自來水求生！她留絕望遺書

2美艦穿越台海　白宮：符合美國政策

飛機開一半「空中打架」！正副機師駕駛艙互毆

美軍兩棲突擊艦「的黎波里號」進南海

怕早死趕快運動！　美研究27萬人3種類型效果最好

中國正造5艘驅逐艦！日媒：加強施壓台灣

更多熱門

相關新聞

柬台籍人蛇主管po完自拍就被逮　狼狽模樣曝

柬台籍人蛇主管po完自拍就被逮　狼狽模樣曝

柬埔寨西哈努克省26日拘捕了4名人蛇集團的主管級人物，其中一名嫌犯「桂玉強」來自台灣，而他的臉書也遭網友起底。桂玉強時常戴著金銀戒指自拍，甚至在被逮當天po的自拍照，都跟柬國警方公布的逮捕照片完全一樣；他還曾在臉書發文表示，「只要不做違法犯紀的事情，不會有什麼事或麻煩落在身上！」

3台南男命喪柬埔寨！　母見槍殺照爆哭報警

3台南男命喪柬埔寨！　母見槍殺照爆哭報警

命案照掃見「這1箱泡麵」　網歪樓驚：懂吃

命案照掃見「這1箱泡麵」　網歪樓驚：懂吃

衛報訪「心向祖國台人」：更像反獨

衛報訪「心向祖國台人」：更像反獨

人蛇幹部被逮！4日前喊「要蓋圖書館」　假掰文曝光

人蛇幹部被逮！4日前喊「要蓋圖書館」　假掰文曝光

關鍵字：

柬埔寨人蛇台灣東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

柬3台人被擊斃　命案現場曝光

柬埔寨公寓槍擊　3名台灣男遭擊

柬埔寨喪命3台人疑來自台南！慘死照瘋傳

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟被人攙扶

即／北捷驚爆松鼠咬人　鑽進女乘客長褲內狂咬後膝

暑假結束墮胎潮來了　嬰屍「有小手小腳」遭亂丟

余苑綺告別式布置曝光！白棺花海伴長眠

S2O全場合唱《我問天》！網笑瘋：真變廟會

1個月愛愛沒幾次？12個「沒性慾原因」曝　

余天緊牽樂樂小手抵會場！淚送別女兒余苑綺「已經無病無痛」

路邊怪人一對眼狂奔　媽看監視器崩潰

吳子嘉點名「台灣最醜的Gay」　四叉貓受傷了

軒嵐諾恐下墜？暴風圈侵襲率曝　今起3天防大雨

仇警網紅現身台南二分局！真實身分曝

粉絲約基努李維來婚禮！真的到了

更多

最夯影音

更多
男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝
《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面