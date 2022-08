美國警察超敢用槍　狂吼「丟下槍」後連開8槍擊斃他

▲員警命令男子放下槍後,朝對方連開8槍。(圖/翻攝自YouTube)

記者詹雅婷/綜合報導

美國警察用槍毫不猶豫,佛州8月一名員警獲報前往槍擊現場後,得知現場有人持手槍,且槍口對準在場民眾,先是大喊放下槍後,連開8槍把持槍者當場擊斃。

▼影片內容恐造成不適,請斟酌觀看。

#Florida

*potentially disturbing*

“On Friday, the Orange County Sheriff's Office released video of a deputy fatally shooting an armed man.



It happened on Aug. 6 outside the Heritage Hotel on South Orange Blossom Trail.” pic.twitter.com/c7N1hGQmHp