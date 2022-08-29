美國警察超敢用槍　狂吼「丟下槍」後連開8槍擊斃他

▲員警命令男子放下槍後，朝對方連開8槍。（圖／翻攝自YouTube）

記者詹雅婷／綜合報導

美國警察用槍毫不猶豫，佛州8月一名員警獲報前往槍擊現場後，得知現場有人持手槍，且槍口對準在場民眾，先是大喊放下槍後，連開8槍把持槍者當場擊斃。

▼影片內容恐造成不適，請斟酌觀看。

#Florida

*potentially disturbing*

“On Friday, the Orange County Sheriff's Office released video of a deputy fatally shooting an armed man.



It happened on Aug. 6 outside the Heritage Hotel on South Orange Blossom Trail.” pic.twitter.com/c7N1hGQmHp — Shane B. Murphy (@shanermurph) August 27, 2022

綜合紐約郵報、ClickOrlando報導，事發於8月6日中午，21歲男子吉門尼斯（Dylan Jimenez）與28歲哥哥理察德森（Bryan Matthew Richardson）當時和另名男子發生爭執，結果吉門尼斯與這名男子對峙互相開槍後胸部中彈倒地，對方當場逃離。

警方獲報後趕到現場時，吉門尼斯已經中彈倒地。依據畫面，正當現場的人救治吉門尼斯時，突然有人大喊理察德森有槍，「他手裡拿著槍，還指向人」。

警察隨即把注意力轉向理察德森，先是反覆命令他放下武器，只見理察德森行動遲疑猶豫，員警直接連開多槍，當場把他擊斃。而吉門尼斯與理察德森兄弟倆均在送醫後被宣告死亡。

橘郡警方表示，開槍員警目前為暫時行政休假狀態（Administrative leave），相關調查仍在持續中，「我們認為，重要的是能讓外界能看到完整影片，並非只看到警察開槍的片段畫面」。