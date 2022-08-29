　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國警察超敢用槍　狂吼「丟下槍」後連開8槍擊斃他

▲▼ 美國佛州警察連開8槍。（圖／翻攝自YouTube） 

▲員警命令男子放下槍後，朝對方連開8槍。（圖／翻攝自YouTube）

記者詹雅婷／綜合報導

美國警察用槍毫不猶豫，佛州8月一名員警獲報前往槍擊現場後，得知現場有人持手槍，且槍口對準在場民眾，先是大喊放下槍後，連開8槍把持槍者當場擊斃。

▼影片內容恐造成不適，請斟酌觀看。

綜合紐約郵報、ClickOrlando報導，事發於8月6日中午，21歲男子吉門尼斯（Dylan Jimenez）與28歲哥哥理察德森（Bryan Matthew Richardson）當時和另名男子發生爭執，結果吉門尼斯與這名男子對峙互相開槍後胸部中彈倒地，對方當場逃離。

警方獲報後趕到現場時，吉門尼斯已經中彈倒地。依據畫面，正當現場的人救治吉門尼斯時，突然有人大喊理察德森有槍，「他手裡拿著槍，還指向人」。

警察隨即把注意力轉向理察德森，先是反覆命令他放下武器，只見理察德森行動遲疑猶豫，員警直接連開多槍，當場把他擊斃。而吉門尼斯與理察德森兄弟倆均在送醫後被宣告死亡。

橘郡警方表示，開槍員警目前為暫時行政休假狀態（Administrative leave），相關調查仍在持續中，「我們認為，重要的是能讓外界能看到完整影片，並非只看到警察開槍的片段畫面」。

►泰山Cheers氣泡水超便宜！香檳般綿密解渴又好喝

ET快訊
今起登記！藍鎖定3縣市拚光復　綠2戰場若輸「蔡英文恐丟黨主席
余苑綺老公最後告白「老婆真的好愛妳」：我會好好照顧小孩
在柬遭槍殺前最後PO文　角頭「衡仔」愛心善舉意外曝光
MINISO傳撤出台灣！　店內「大特賣」狂清貨
3台男命案現場見一箱「國民泡麵」！　網驚：懂吃
3台人遭槍殺！　母哭喊：要去柬埔寨幫兒收屍
快訊／3台人柬埔寨遭槍殺　外交部回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

柬埔寨11男8女遭拘禁工作　一查發現「15人有詐騙前科」遭通緝

安倍國葬預算5千萬惹民怨！　日媒爆內幕：維安至少再花4.8億

74歲希拉蕊自揭上夜店！忘情熱舞模樣曝　聲援芬蘭總理：繼續跳

行李箱漂到河岸「打開發現女屍」　結婚10年夫為監護權下藥殺妻

不讓俄國人趴趴走　歐盟擬「中止俄羅斯簽證協議」

賭輸了當眾上演「男男口交」超激情　全酒吧看傻！澳洲足球隊慘了

男帶3孩山上度假被「15隻獵犬」包圍　左手臂被咬爛垂死開車逃命

如廁被對著拍！日死囚不滿「24小時監視」 　國賠求償416萬

巴基斯坦上千人命喪洪災　旅館瞬間「整棟瓦解」遭大水沖走影片曝

柬「台籍人蛇主管」po完自拍就被逮！狼狽對比曝　曾嗆：誰願被騙

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

鄭家純為女性砸千萬　聞內褲「私密處變清香」

吃火鍋妹妹秀「捲肉特技」　筷子一甩肉片飛媽手笑歪

花蓮外役監逃犯抓到了！　29歲許O倫苗栗落網

誤反鎖浴室喝自來水求生　獨居女困3天絕望留遺言

同學拿可樂為凃明誠送行　嗆酸警網紅：以後會辛苦

柬埔寨11男8女遭拘禁工作　一查發現「15人有詐騙前科」遭通緝

安倍國葬預算5千萬惹民怨！　日媒爆內幕：維安至少再花4.8億

74歲希拉蕊自揭上夜店！忘情熱舞模樣曝　聲援芬蘭總理：繼續跳

行李箱漂到河岸「打開發現女屍」　結婚10年夫為監護權下藥殺妻

不讓俄國人趴趴走　歐盟擬「中止俄羅斯簽證協議」

賭輸了當眾上演「男男口交」超激情　全酒吧看傻！澳洲足球隊慘了

男帶3孩山上度假被「15隻獵犬」包圍　左手臂被咬爛垂死開車逃命

如廁被對著拍！日死囚不滿「24小時監視」 　國賠求償416萬

巴基斯坦上千人命喪洪災　旅館瞬間「整棟瓦解」遭大水沖走影片曝

柬「台籍人蛇主管」po完自拍就被逮！狼狽對比曝　曾嗆：誰願被騙

「TOYOTA Sienta」大改款神助攻！訂單超過3萬張　買車要等7個月

柬埔寨11男8女遭拘禁工作　一查發現「15人有詐騙前科」遭通緝

湖人成米歇爾交易案第3方？　安吉「覬覦」洛城兩枚首輪籤

安倍國葬預算5千萬惹民怨！　日媒爆內幕：維安至少再花4.8億

日肉搜業者從珍奶反射影像找地點！　數位時代下妥善管理個資

鹹酥雞嘉年華狂吸7萬人！陳其邁邪笑「狂撒辣粉」：這包給柯P吃

3台人爆頭慘死！「衡仔」最後貼文曝光　親友湧入洗版

74歲希拉蕊自揭上夜店！忘情熱舞模樣曝　聲援芬蘭總理：繼續跳

圖／台灣基進黨不滿夏立言訪陸　籲國民黨遠離台灣、永居大陸

她煮菜驚見「粉紅色鹹蛋」嚇壞！　內行曝可怕真相：趕快丟掉

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

國際熱門新聞

柬3台人被擊斃　命案現場曝光

柬埔寨公寓槍擊　3名台灣男遭擊

柬埔寨喪命3台人疑來自台南！慘死照瘋傳

路邊怪人一對眼狂奔　媽看監視器崩潰

柬埔寨3台人慘死槍下！「射殺原因」疑曝光

近視士兵沒戴眼鏡　「長官看成靶」一槍命中

他把兒子死黨收為義子　全賣去柬埔寨

怕早死趕快運動！　美研究27萬人3種類型效果最好

台籍人蛇主管起底　曾嗆Bump、訂魔鬼SOP

歐洲最大恐龍在他家後院！　25公尺巨獸肋骨比人長

被反鎖浴室3天靠自來水求生！她留絕望遺書

一家6口吃完慶生宴！全數身亡原因曝

2美艦穿越台海　白宮：符合美國政策

飛機開一半「空中打架」！正副機師駕駛艙互毆

更多熱門

相關新聞

不滿老婆要離婚　家暴男毆妻砸車

不滿老婆要離婚　家暴男毆妻砸車

台中梧棲昨（28）日晚間信義街上突傳大聲爭吵，竟是一名鍾姓男子在路邊怒罵毆打越籍妻子，還砸妻子車輛。妻子疑因不滿遭到鍾男家暴，申請保護令後在8月獨自搬到梧棲租屋，不料昨晚被丈夫找到。清水分局警方趕抵後先將妻子協助送醫，並在早上7時許找到鍾男，將依傷害、毀損罪嫌函送偵辦。

怕早死趕快運動！　美研究27萬人3種類型效果最好

怕早死趕快運動！　美研究27萬人3種類型效果最好

2美艦穿越台海　白宮：符合美國政策

2美艦穿越台海　白宮：符合美國政策

美軍兩棲突擊艦「的黎波里號」進南海

美軍兩棲突擊艦「的黎波里號」進南海

快訊／郭台銘嗆該下台　徐國勇喊冤：我不會尸位素餐

快訊／郭台銘嗆該下台　徐國勇喊冤：我不會尸位素餐

關鍵字：

警察用槍北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／韓女星驚傳離世！得年27歲

柬3台人被擊斃　命案現場曝光

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟被人攙扶

柬埔寨公寓槍擊　3名台灣男遭擊

即／北捷驚爆松鼠咬人　鑽進女乘客長褲內狂咬後膝

柬埔寨喪命3台人疑來自台南！慘死照瘋傳

暑假結束墮胎潮來了　嬰屍「有小手小腳」遭亂丟

余天、李亞萍崩潰哭到被攙扶出會場

S2O全場合唱《我問天》！網笑瘋：真變廟會

余苑綺告別式布置曝光！白棺花海伴長眠

1個月愛愛沒幾次？12個「沒性慾原因」曝　

3台南人被爆頭擊斃！20天前才去柬埔寨

余天緊牽樂樂小手抵會場！淚送別女兒余苑綺「已經無病無痛」

路邊怪人一對眼狂奔　媽看監視器崩潰

吳子嘉點名「台灣最醜的Gay」　四叉貓受傷了

更多

最夯影音

更多
男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝
《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面