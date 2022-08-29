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部落大屠殺！　亞馬遜雨林「神秘洞中民族」最後一人離世

▲亞馬遜雨林。（圖／翻攝自「Os segredos da Amazônia desconhecida」臉書）

▲巴西亞馬遜雨林「洞中原住民」最後一名倖存者離世。（圖／翻攝自「Os segredos da Amazônia desconhecida」臉書）

記者鄭文晴／綜合報導

巴西亞馬遜雨林「洞中原住民」（Indigenous man of the hole）最後一名倖存者，近日驚傳離世，引起相關活動人士的關注，對失去一種民族語言和文化感到相當悲哀。據瞭解，生活在亞馬遜雨林中的原住民已剩約30個族群，部落正日益面臨非法入侵對土地的威脅。

根據《衛報》報導，這個孤獨又神秘的民族，被當地稱作「Índio do Buraco」或是「洞中原住民」，大部分時間都躲藏在地下坑道裡，他們土地這幾十年來不斷遭到襲擊，讓最後一位倖存者因朋友和家人被殺害，拒絕所有企圖接近他的人，設置陷阱並向靠近他的人射箭。

▲亞馬遜雨林。（圖／翻攝自「Os segredos da Amazônia desconhecida」臉書）

▲拒絕與外人接觸是生存的唯一方法。（圖／翻攝自「Os segredos da Amazônia desconhecida」臉書）

國際生存者組織（Survival International）的活動人士申克（Sarah Shenker）表示，「在經歷了殘酷的屠殺和土地入侵後，拒絕與外人接觸是他生存的唯一方法」，而他是部落最後的倖存者，「這象徵又一個部落滅絕」。

退休探險家多斯桑托斯（Marcelo dos Santos）指出，自己曾和巴西國家原住民基金會（Funai）試圖留下工具、種子和食物，但總是被拒絕，因為1980年代非法牧場主在留下最初的糖後，竟是給老鼠毒藥殺死「洞中原住民」的同族，「他不相信任何人，因為他與其他族原住民有許多創傷性的經歷」。

▲亞馬遜雨林。（圖／翻攝自「Os segredos da Amazônia desconhecida」臉書）

▲「洞中原住民」大部分時間都躲藏在地下坑道裡。（圖／翻攝自「Os segredos da Amazônia desconhecida」臉書）

一名從遠處監測「洞中原住民」最後倖存者健康情況的船井官員，日前發現他的屍體躺在吊床上，呈現腐爛狀態，而他在身體周圍放置了色彩鮮豔的羽毛，顯然以為死亡做足準備，年齡約60歲。

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