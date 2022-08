一家6口吃完慶生宴！全數身亡原因曝　男主人勒死父母妻小再輕生

▲印度一個6人家庭吃完晚餐後一夕之間全數死亡,疑似男子先殺害家人再輕生。(示意圖/取自免費圖庫pixabay,與本文當事人無關)

記者張寧倢/綜合外電報導

印度哈里亞納邦(Haryana)26日發生一家六口共進晚餐後,全數於家中死亡,且其中5人遺體倒臥同一處的離奇案件。如今,警方公布更多細節,懷疑這是由33歲男子辛格(Sukhwinder Singh)先殺害年邁雙親、妻子和2名女兒後再輕生。親屬表示,這家人為了慶祝5歲女兒的生日才一起吃了晚餐,竟變成人倫悲劇。

根據《印度快報》(The Indian Express)報導,辛格在一家私人保險公司擔任分部經理,平時和5名家人住在安巴拉縣(Ambala)芭拉納村(Balana village)。親戚表示,意外發生當天是辛格5歲的小女兒潔西(Jassi)的生日,他們計畫在家中舉辦小型慶生聚會,沒想到,一家六口齊聚一堂吃的竟是「最後的晚餐」。

警司Jashandeep Singh Randhawa表示,警方調查後懷疑辛格先是一個接一個地勒死5名家人,隨後輕生離世,遺書則放在他的襯衫裡,目前已經將辛格依謀殺罪立案,「屍體解剖完成後已移交給家屬,確切的死亡順序和死因,待驗屍報告出爐就會真相大白。」警界的匿名消息人士稱,辛格可能先向家人投毒,等人都失去意識後才勒死他們。

這起案件在26日上午曝光,原因是辛格的姐姐妮圖(Neetu)當天多次聯絡65歲的老父親桑加特(Sangat Singh),但對方手機卻都沒有接通,於是她打電話請鄰居庫瑪(Naresh Kumar)去家中查探情況。庫瑪上午7點30分到辛格家敲門時已無人回應,妮圖拜託他嘗試用任何方法進屋,庫瑪讓兒子從屋頂翻牆進去,結果進去後發現一家人全數死亡,才立刻報警。

In Ambala village, man kills 5 of his family, dies by suicidehttps://t.co/HX4EejYQya