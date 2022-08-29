巴基斯坦上千人命喪洪災　旅館瞬間「整棟瓦解」遭大水沖走影片曝

記者張寧倢／編譯

巴基斯坦今年雨季降下嚴重暴雨，洪災肆虐之下，有將近100萬幢建築被毀，死亡人數逾1060人，超過3300萬名民眾、也就是將近7分之1的巴基斯坦人成為受災戶。令人震驚的影片也在網路上曝光，東北部一家擁有150間客房的豪華旅館不敵洪水，新落成不久的連棟建築隨著地基掏空，在短短幾秒內全被沖走。

▲巴基斯坦洪水造成一家擁有150間客房的知名旅館地基掏空，瞬間倒塌。（圖／翻攝自YouTube）

根據《每日郵報》報導，巴基斯坦東北部邊境的斯瓦特縣（Swat）卡蘭地區（Kalam）一家名為「新蜜月旅館」（New Honeymoon Hotel）擁有150間客房，據稱是當地最大、最知名的旅宿，然而才剛落成不久就遇上連月以來的「怪物級」季風雨，直到26日猛烈的洪水將地基掏空。推特影片中可見，旅館左側建物首先倒塌，不到幾秒內整棟建築傾倒、解體並被大水沖走，圍觀群眾紛紛逃離現場。

另一段影片則拍到，暴漲的洪水中，一名男子站在露出的石塊上等待救援，由於情況緊急，軍方動用直升機，大膽接近山壁，儘管下方就是滾滾泥流，軍方人員仍探出機門，伸手將男子拉上直升機，完成一次驚險救援任務。其他包含洪水沖毀樹木、農田和民宅等的災情畫面也不斷增加，甚至有一整個社區全數被淹沒。

▲巴基斯坦今年洪災已導致超過1060人死亡。（圖／翻攝自YouTube）

報導指出，巴基斯坦通常進入7月後才是季風雨季，但今年卻從6月就開始下暴雨，各地引發的洪水災情已經影響3300多萬人，相當於7分之1的巴基斯坦人都成了受災戶。參議員、最高氣候官員芮赫曼（Sherry Rehman）表示，巴基斯坦正在經歷10年來最嚴重的氣候災難之一，人們流離失所、沒有食物、受困，是一場史詩級災難。

巴基斯坦國家災難管理局統計，今年洪患堪比2010年的史上最嚴重洪災，當時全國接近1/5土地泡在水中，罹難人數達到2000多人。巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）表示，這場悲劇宛如展現了「氣候變遷的恐怖」，目前至少300名兒童身亡，他前往人口稠密的信德省（Sindh）視察發現，當地情況格外嚴重，6500名軍人投入搜救並疏散4萬多人，成千上萬災民住在臨時搭建的帳篷中，但救援工作仍遠未結束，將持續用船搜救受困民眾。

巴基斯坦政府宣布已進入緊急狀態， 聯合國人道事務協調廳（OCHA）則確認至少有18.4萬人流離失所，未來幾天數據仍將持續上修。芮赫曼表示，等到大雨停歇，巴基斯坦4分之1或3分之1的地區可能仍處於被淹沒的狀態。

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