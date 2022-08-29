怕早死趕快運動！　美研究27萬人「3種類型」效果最好

▲運動有益身心健康還能降低罹癌風險。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國最新一項研究顯示，人們若想要活得更久，同時降低癌症或心臟疾病發生的風險，最好的方式就是挑一項喜歡或有興趣的運動，然後動起來，球拍類的活動能降低心臟疾病發生率達到27％，而光是跑步一項就相當有用，就算只有步行也具一定效果。

美國國家癌症機構最新研究針對27.3萬人的問卷調查進行分析研究，結果顯示老年人在打網球的12年裡，死亡風險降低16％；跑步則會降低15％的死亡風險。

每日走路、慢跑、游泳和打網球，是這項研究的研究人員探討的具體範圍，不過他們表示每個禮拜進行任何適度的運動，都能夠達到減少死亡風險的效果。

主導本次分析的研究員瓦茨（Eleanor Watts）表示運動「永遠不嫌晚」，即便是老人或行動不便者，也能夠透過增加肢體活動獲得正向成果。

瓦茨指出運動能夠以多種方式增進壽命，包括體脂肪降低、血壓降低，以及減少體內發炎的症狀，未來的研究結果可能還會揭露更多好處。

「找一個你喜歡的運動」，瓦茨說不一定要劇烈的運動才可以，即便每天步行20分鐘都有效。她和團隊收集了27.3萬份年齡介於59歲至82歲間男性和女性的問卷調查，分析結果顯示喜歡散步、跑步、騎腳踏車、游泳、有氧運動，球拍類運動、打高爾夫的人，在研究期間的死亡風險較其他人低13％。

不同運動降低的死亡風險機率不同，例如球拍類運動能有效減少心臟疾病發生達27％，跑步則可降低罹患癌症風險達19％，健走則是效果第三好的運動。

《美國人肢體活動指引》建議，成年人每周至少進行2.5至5小時適度的有氧運動，或者1.25至2.5小時的劇烈活動。瓦茨指出做得更多雖然能進一步降低過早死亡的風險，但效益會開始遞減。

即便活動量低於建議也有好處，重點是動起來，研究人員發現與根本不鍛煉的人相比，即使只進行一些鍛煉的人也能降低5％早死風險。

紐約曼哈賽特「Sandra Atlas Bass」心臟醫院心臟病預防主任海爾許（Benjamin Hirsh）醫師指出，相關證據已經多次證明能減少心臟疾病，但這項新的調查結果是少數同時顯示減少心臟疾病和罹患癌症的結果。

海爾許補充，最大的困難是想辦法讓病人改變他們的生活習慣，然後從飲食和運動方面「改正」，「遵循對的飲食方式和大量活動非常重要」。