　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

炸毀影片曝！印度官商勾結蓋2棟30層高樓　9秒夷為平地

記者張靖榕／綜合外電報導

印度首都新德里附近2棟30層樓高的摩天大樓，在28日下午的巨響中應聲倒塌，夷為平地不過10秒鐘。這是印度有史以來安排炸毀高樓的最大型行動，吸引許多關注，而炸毀高樓的原因是建商欺騙居民，在部分官員的默許下逕自建起大樓，之後經法官確認違法，炸毀處理。

▲▼印度2棟高樓9秒內炸毀夷為平地。（圖／翻攝推特）

▲印度2棟高樓9秒炸毀夷為平地。（圖／翻攝推特）

綜合外電報導，高樓附近超過7000名的居民在當天清晨即進行撤離，天然氣和電力暫時停供。受託炸毀高樓的承包商在2棟大樓安裝了超過3700公斤的爆裂物，由於此次炸毀的物件相當大，吸引許多民眾透過網路或電視觀看直播「共襄盛舉」。

這兩棟位於德里衛星城市諾伊達（Noida）的超科技雙子塔大廈（Supertech twin towers），在印度時間28日下午2點30分（台灣時間同日下午5點整）爆破炸毀，大樓瞬間炸出大量煙塵，隨即瓦解成廢墟，過程僅花了9秒。官員表示，後續將會清理多達5.5萬噸的廢物，可能耗時3個月，廢棄物將會被運至指定區域。

報導指出，建商原先預計2棟樓都建至40層樓高，但在建造時陷入官司糾紛，部分樓層無法興建，部分則事先曾透過手動引爆炸毀。其中一座名為「Apex」的高塔最終達32層樓高，另一座則有29層樓高。

2座高塔用途為公寓大廈，計畫打造近1000戶公寓住宅，其中3分之2戶已經預訂甚至售出，但是建商欺騙買家，在原先規劃的花園用地上，直接蓋起高樓，因此買家們聯手控告建商。歷經了9年官司纏鬥後，法官認定建商與部分官員勾結違法，裁定夷平大樓。

ET快訊
「人間香奈兒」Jennie❤V親密合照外洩！　穿情侶衣貼緊緊
快訊／柬埔寨3台男慘死身分曝！　最年輕僅25歲
快訊／北捷驚見松鼠！　鑽進女乘客長褲狂咬
余天緊牽外孫女樂樂小手　淚送別余苑綺「已經無病無痛」
快訊／辱警數學哥慘了！　師大要辦「送學懲會」
快訊／3台人柬埔寨遭槍殺！警證實「皆台南人」　家屬：只說去工
快訊／台股暴跌！　重挫近400點
LIVE／余苑綺追思會　余天淚送女兒最後一程
穿兄弟23號球衣！　彭政閔登上大聯盟開球

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

怕早死趕快運動！　美研究27萬人「3種類型」效果最好

印尼西蘇門答臘地震！　規模5.8

炸毀影片曝！印度官商勾結蓋2棟30層高樓　9秒夷為平地

札波羅熱核電廠遇襲引疑慮　IAEA近日將派員視察

美媒：烏克蘭國會成立友台小組　中烏外交醞釀爭端

歐洲最大恐龍在他家後院！　「25公尺巨獸」肋骨比人還長

巴基斯坦逾1000死！河水暴漲南部大省變汪洋　災情堪比2010年

柬埔寨喪命3台人疑「都來自台南」！網瘋傳慘死照：遭入室槍殺

中國正同時建造5艘驅逐艦！日媒：加強施壓台灣

2美軍艦穿越台灣海峽　白宮：符合美國政策

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

吃火鍋妹妹秀「捲肉特技」　筷子一甩肉片飛媽手笑歪

鄭家純為女性砸千萬　聞內褲「私密處變清香」

花蓮外役監逃犯抓到了！　29歲許O倫苗栗落網

誤反鎖浴室喝自來水求生　獨居女困3天絕望留遺言

同學拿可樂為凃明誠送行　嗆酸警網紅：以後會辛苦

怕早死趕快運動！　美研究27萬人「3種類型」效果最好

印尼西蘇門答臘地震！　規模5.8

炸毀影片曝！印度官商勾結蓋2棟30層高樓　9秒夷為平地

札波羅熱核電廠遇襲引疑慮　IAEA近日將派員視察

美媒：烏克蘭國會成立友台小組　中烏外交醞釀爭端

歐洲最大恐龍在他家後院！　「25公尺巨獸」肋骨比人還長

巴基斯坦逾1000死！河水暴漲南部大省變汪洋　災情堪比2010年

柬埔寨喪命3台人疑「都來自台南」！網瘋傳慘死照：遭入室槍殺

中國正同時建造5艘驅逐艦！日媒：加強施壓台灣

2美軍艦穿越台灣海峽　白宮：符合美國政策

11／26不知去哪投票？　「投票專區網站」線上查詢方式看這裡

三分鐘存基金／這樣挑基金 輕鬆找出含金量高的標的

柬埔寨喪命3台男都是「竹聯幫狠腳色」　疑遭中國潮州幫爆頭

嘉義縣校園扎根廉潔教育　打造殯葬新文化

短髮妹「挖木瓜照」瘋傳　又神出超晃切西瓜片！2顆球引暴動

徐巧芯確診缺席全代會　報平安喊話「陳時中你不要跑」

余祥銓淚崩「好想夢到妳」　送別余苑綺「謝謝今生成我姊姊」

快訊／侯友宜競辦成立！發言人團隊曝光　張其強任執行長

快訊／北捷驚爆首宗松鼠咬人　鑽進女乘客長褲內狂咬右腳後膝

正妹鄰居激戰「9點就開始叫」！黃小柔最久聽2hrs受不了…衝出門一看笑了

洗澡突放屁！爸學「噗噗」音效　寶寶發魔性笑聲萌爆上萬網友

國際熱門新聞

柬3台人被擊斃　命案現場曝光

柬埔寨公寓槍擊　3名台灣男遭擊

柬埔寨喪命3台人疑來自台南！慘死照瘋傳

路邊怪人一對眼狂奔　媽看監視器崩潰

柬埔寨3台人慘死槍下！「射殺原因」疑曝光

近視士兵沒戴眼鏡　「長官看成靶」一槍命中

他把兒子死黨收為義子　全賣去柬埔寨

歐洲最大恐龍在他家後院！　25公尺巨獸肋骨比人長

被反鎖浴室3天靠自來水求生！她留絕望遺書

2美艦穿越台海　白宮：符合美國政策

中國正造5艘驅逐艦！日媒：加強施壓台灣

韓9歲天才童現況曝！明年就讀「高中名校」

美軍兩棲突擊艦「的黎波里號」進南海

飛機開一半「空中打架」！正副機師駕駛艙互毆

更多熱門

相關新聞

巴基斯坦逾1000死！暴洪1省變汪洋　災情堪比2010年

巴基斯坦逾1000死！暴洪1省變汪洋　災情堪比2010年

南亞國家巴基斯坦今年雨季洪災肆虐，罹難人數已破千。陷入一片汪洋的南部信德省，今天還將面臨來自北部暴漲河川的大水灌入，數萬人性命仰賴一座有90年歷史的堤壩。

三寶鬼切2車道下高架！特斯拉極限反應險撞柱

三寶鬼切2車道下高架！特斯拉極限反應險撞柱

陸無人機衝金門「連串羞辱」！村落上空盤旋拍超清楚

陸無人機衝金門「連串羞辱」！村落上空盤旋拍超清楚

陳時中布條遭整張臉挖空！64歲男認了

陳時中布條遭整張臉挖空！64歲男認了

勇者挑戰台中「東泉拿鐵」！驚奇心得曝光

勇者挑戰台中「東泉拿鐵」！驚奇心得曝光

關鍵字：

印度Supertech twin towers影音

讀者迴響

熱門新聞

柬3台人被擊斃　命案現場曝光

柬埔寨公寓槍擊　3名台灣男遭擊

柬埔寨喪命3台人疑來自台南！慘死照瘋傳

余苑綺告別式布置曝光！白棺花海伴長眠

暑假結束墮胎潮來了　嬰屍「有小手小腳」遭亂丟

1個月愛愛沒幾次？12個「沒性慾原因」曝　

S2O全場合唱《我問天》！網笑瘋：真變廟會

路邊怪人一對眼狂奔　媽看監視器崩潰

軒嵐諾恐下墜？暴風圈侵襲率曝　今起3天防大雨

吳子嘉點名「台灣最醜的Gay」　四叉貓受傷了

仇警網紅現身台南二分局！真實身分曝

台視「當家小生」井洪病逝！享壽81歲

粉絲約基努李維來婚禮！真的到了

曾排隊搶喝！「爆紅手搖飲」消失街頭

瑜珈褲妹火車上脫了！被起底是「知名網紅」

更多

最夯影音

更多
男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝
《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面