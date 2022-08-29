炸毀影片曝！印度官商勾結蓋2棟30層高樓　9秒夷為平地

記者張靖榕／綜合外電報導

印度首都新德里附近2棟30層樓高的摩天大樓，在28日下午的巨響中應聲倒塌，夷為平地不過10秒鐘。這是印度有史以來安排炸毀高樓的最大型行動，吸引許多關注，而炸毀高樓的原因是建商欺騙居民，在部分官員的默許下逕自建起大樓，之後經法官確認違法，炸毀處理。

▲印度2棟高樓9秒炸毀夷為平地。（圖／翻攝推特）

綜合外電報導，高樓附近超過7000名的居民在當天清晨即進行撤離，天然氣和電力暫時停供。受託炸毀高樓的承包商在2棟大樓安裝了超過3700公斤的爆裂物，由於此次炸毀的物件相當大，吸引許多民眾透過網路或電視觀看直播「共襄盛舉」。

這兩棟位於德里衛星城市諾伊達（Noida）的超科技雙子塔大廈（Supertech twin towers），在印度時間28日下午2點30分（台灣時間同日下午5點整）爆破炸毀，大樓瞬間炸出大量煙塵，隨即瓦解成廢墟，過程僅花了9秒。官員表示，後續將會清理多達5.5萬噸的廢物，可能耗時3個月，廢棄物將會被運至指定區域。

報導指出，建商原先預計2棟樓都建至40層樓高，但在建造時陷入官司糾紛，部分樓層無法興建，部分則事先曾透過手動引爆炸毀。其中一座名為「Apex」的高塔最終達32層樓高，另一座則有29層樓高。

2座高塔用途為公寓大廈，計畫打造近1000戶公寓住宅，其中3分之2戶已經預訂甚至售出，但是建商欺騙買家，在原先規劃的花園用地上，直接蓋起高樓，因此買家們聯手控告建商。歷經了9年官司纏鬥後，法官認定建商與部分官員勾結違法，裁定夷平大樓。