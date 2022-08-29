歐洲最大恐龍在他家後院！　「25公尺巨獸」肋骨比人還長

▲考古學家認為化石屬於腕龍屬。（圖／翻攝推特「@Godzillin」）

記者張靖榕／綜合外電報導

葡萄牙中部不到6萬人的小鎮蓬巴爾（Pombal），一名居民5年前在自家後院有了驚人發現，聯絡里斯本大學（University of Lisbon）研究人員訪查，挖掘出很可能是歐洲有史以來出土最大的恐龍化石，一系列照片也在近日曝光。

《衛報》報導，該名居民在2017年首次發現家中後院有疑似「化石碎片」的東西，葡萄牙和西班牙古生物學基在本月初聯手展開挖掘工作，他們認為那是「蜥腳下目、腕龍屬」的肋骨和脊椎骨。團隊認為這隻恐龍身長達到25公尺，高度12公尺，約屬於晚侏羅世（上侏羅統）時期，距今約1.5億年前。

▲▼人類在巨獸化石旁邊顯得迷你。（圖／翻攝推特「@Godzillin」）

「蜥腳下目」恐龍是所有恐龍中體型最大的一種，也是地球誕生以來最龐大的陸地動物。梁龍與雷龍也屬於「蜥腳下目」。

里斯本大學科學學院後醫學研究員馬拉法雅（Elisabete Malafaia）表示，要找到腕龍屬完整排列的肋骨是很罕見的。

照片中可見該隻恐龍的肋骨長過成年人的身高，若要拍下如此完整保存的恐龍化石，還必須出動無人機從空中拍攝。