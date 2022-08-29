2美軍艦穿越台灣海峽　白宮：符合美國政策

▲美軍第七艦隊證實，巡洋艦「昌塞勒斯維號」（USS Chancellorsville）及「安堤坦號」（USS Antietam）28日通過台海。（圖／翻攝自第七艦隊官網）



中央社

美國白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比表示，兩艘美國軍艦今天通過台灣海峽，「非常符合」美國的「一個中國」政策，以及追求自由開放印度太平洋地區的願望。

這是美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台惹怒中國之後，美國軍艦首次通過台灣海峽。路透社報導，柯比（John Kirby）告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「這是很久以前便計劃好的。」

他說，這兩艘軍艦通過台海，「非常符合我們的一個中國政策，也非常符合我們確保能夠繼續努力實現自由和開放印度太平洋地區的願望」。

美國海軍第七艦隊稍早證實，兩艘提康德羅加級（Ticonderoga-class）飛彈巡洋艦「安提坦號」（USS Antietam）和「昌塞勒斯維號」（USS Chancellorsville）在符合國際法的情況下，今天例行性通過台灣海峽，行經的水域符合國際法的公海航行和飛越自由適用範圍。

聲明還稱，軍艦通過台海展現美國對自由開放印太地區的承諾。第七艦隊強調，美軍會在國際法允許的任何地方飛行、航行與執行任務。