柬埔寨喪命3台人疑「都來自台南」！網瘋傳慘死照：遭入室槍殺

▲3名台灣男子在柬埔寨遭槍殺，疑似有現場畫面遭網友瘋傳。（圖／翻攝自黑色豪門企業，下同）

記者閔文昱／綜合報導

柬埔寨金邊一間公寓28日晚間7時許傳出有3名台灣人遭到槍殺，有網友指出，3名遭槍殺的男子都是台南人，其中一名林姓少年過去曾在台南市東區仁和路經營檳榔攤，3人疑似是遭中國人闖入宿舍槍殺。不過該說法還未獲得證實，案發現場只發現一張台灣身分證，目前當地警方還在確認3名死者身份。

根據《柬中時報》報導，事件發生在金邊桑園區萬景崗1分區一間公寓，柬埔寨警方在現場找到1支手槍、41顆子彈及一包約43克K他命。從曝光畫面顯示，3名死者倒臥在房間各處，現場鮮血流了一地，還有黃色不明液體，其中一具遺體旁掉落一支手槍，桌上則放有一包毒品及一罐台味甜點。

有網友在PTT揭露「三台男在柬埔寨遭槍殺現場照」，並爆料3名遭槍殺的男子都是台南人，一名姓葉、一名姓程，另一名林姓少年「阿斌」過去曾在台南市東區仁和路開檳榔攤。事發原因疑似是有中國人闖入他們的宿舍，並朝3人頭部開槍，導致3人當場死亡。

貼文曝光後，不少網友紛紛猜測，「比較像黑吃黑」、「看起來不像是黑道殺的，不然槍會拿走」、「搞不好是騙了別人，被復仇而已」、「感覺是被迷暈再打的」、「這三個不是豬仔吧，比較像幹部」、「封口？」、「看起來很像大陸人，不太像台灣人」。

另外，也有消息指出，這3人疑似起口角，其中一人拿槍射死2人後再飲彈自盡，但詳細情況還有待當地警方進一步調查釐清。

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