　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

柬埔寨喪命3台人疑「都來自台南」！網瘋傳慘死照：遭入室槍殺

▲三名台灣男子在柬埔寨遭槍殺，疑似有現場畫面遭網友瘋傳。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

▲3名台灣男子在柬埔寨遭槍殺，疑似有現場畫面遭網友瘋傳。（圖／翻攝自黑色豪門企業，下同）

記者閔文昱／綜合報導

柬埔寨金邊一間公寓28日晚間7時許傳出有3名台灣人遭到槍殺，有網友指出，3名遭槍殺的男子都是台南人，其中一名林姓少年過去曾在台南市東區仁和路經營檳榔攤，3人疑似是遭中國人闖入宿舍槍殺。不過該說法還未獲得證實，案發現場只發現一張台灣身分證，目前當地警方還在確認3名死者身份。

根據《柬中時報》報導，事件發生在金邊桑園區萬景崗1分區一間公寓，柬埔寨警方在現場找到1支手槍、41顆子彈及一包約43克K他命。從曝光畫面顯示，3名死者倒臥在房間各處，現場鮮血流了一地，還有黃色不明液體，其中一具遺體旁掉落一支手槍，桌上則放有一包毒品及一罐台味甜點。

▲▼三名台灣男子在柬埔寨遭槍殺，疑似有現場畫面遭網友瘋傳。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

有網友在PTT揭露「三台男在柬埔寨遭槍殺現場照」，並爆料3名遭槍殺的男子都是台南人，一名姓葉、一名姓程，另一名林姓少年「阿斌」過去曾在台南市東區仁和路開檳榔攤。事發原因疑似是有中國人闖入他們的宿舍，並朝3人頭部開槍，導致3人當場死亡。

貼文曝光後，不少網友紛紛猜測，「比較像黑吃黑」、「看起來不像是黑道殺的，不然槍會拿走」、「搞不好是騙了別人，被復仇而已」、「感覺是被迷暈再打的」、「這三個不是豬仔吧，比較像幹部」、「封口？」、「看起來很像大陸人，不太像台灣人」。

▲三名台灣男子在柬埔寨遭槍殺，疑似有現場畫面遭網友瘋傳。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

另外，也有消息指出，這3人疑似起口角，其中一人拿槍射死2人後再飲彈自盡，但詳細情況還有待當地警方進一步調查釐清。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
柬埔寨3台灣人被擊斃！死者全30歲　命案現場曝光
仇警網紅道歉了！照片文章全刪除
愛愛沒幾次？12個「沒性慾原因」曝　第一點最傷感情
汪小菲直播吐「與大S離婚原因」：現在真的特別開心！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

柬埔寨喪命3台人疑「都來自台南」！網瘋傳慘死照：遭入室槍殺

中國正同時建造5艘驅逐艦！日媒：加強施壓台灣

2美軍艦穿越台灣海峽　白宮：符合美國政策

柬埔寨3台灣人慘死槍下！「射殺原因」疑曝光　警方緊急調查

柬埔寨3台灣人被擊斃！死者全30歲命案現場曝光　桌上放台味甜點

快訊／柬埔寨公寓驚傳槍擊！3名台灣男遭擊斃　陳屍血泊中

飛機開一半「空中打架」！正副機師竟在駕駛艙互毆　2人全被停飛

路邊遇怪人「一對眼抱頭狂奔」　媽看監視器崩潰：他剛殺了我女兒

南韓共同民主黨選新任黨魁　李在明77.77%得票率「高票當選」

卡車飆速「衝撞人群」　荷蘭戶外派對6死7傷

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

吃火鍋妹妹秀「捲肉特技」　筷子一甩肉片飛媽手笑歪

花蓮外役監逃犯抓到了！　29歲許O倫苗栗落網

誤反鎖浴室喝自來水求生　獨居女困3天絕望留遺言

同學拿可樂為凃明誠送行　嗆酸警網紅：以後會辛苦

2陸男從廈門漂過來！　困金門大橋滿身傷獲救

柬埔寨喪命3台人疑「都來自台南」！網瘋傳慘死照：遭入室槍殺

中國正同時建造5艘驅逐艦！日媒：加強施壓台灣

2美軍艦穿越台灣海峽　白宮：符合美國政策

柬埔寨3台灣人慘死槍下！「射殺原因」疑曝光　警方緊急調查

柬埔寨3台灣人被擊斃！死者全30歲命案現場曝光　桌上放台味甜點

快訊／柬埔寨公寓驚傳槍擊！3名台灣男遭擊斃　陳屍血泊中

飛機開一半「空中打架」！正副機師竟在駕駛艙互毆　2人全被停飛

路邊遇怪人「一對眼抱頭狂奔」　媽看監視器崩潰：他剛殺了我女兒

南韓共同民主黨選新任黨魁　李在明77.77%得票率「高票當選」

卡車飆速「衝撞人群」　荷蘭戶外派對6死7傷

主人喝醉「癱倒路中央」！忠犬全程守護在旁　見警來救興奮搖尾巴

為什麼沒有平均房價？搞懂市場買賣必懂的經濟學概念

柬埔寨喪命3台人疑「都來自台南」！網瘋傳慘死照：遭入室槍殺

鄭運鵬視覺設計太像！設計師「第一次被控抄襲」吐心聲：滿無奈的

瑜珈褲妹火車上脫了！同車大叔默默滑手機　被起底是「知名網紅」

妻子養狗入魔！他月給11萬「全家擠一間房」　崩潰喊：狗越吃越好

落後又少打1人！台北競技戰平銘傳　第二循環大有斬獲續拚保級

「老婆月花9千吃外送」　夫付錢付到怕：該怎麼委婉要她別再叫？

味全踢館富邦主場　王維中出馬迎戰李子強

羅嘉翎跆拳道塔林公開賽「奪金」　為巴黎大獎賽暖身

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

國際熱門新聞

柬3台人被擊斃　命案現場曝光

柬埔寨公寓槍擊　3名台灣男遭擊

路邊怪人一對眼狂奔　媽看監視器崩潰

柬埔寨3台人慘死槍下！「射殺原因」疑曝光

近視士兵沒戴眼鏡　「長官看成靶」一槍命中

他把兒子死黨收為義子　全賣去柬埔寨

被反鎖浴室3天靠自來水求生！她留絕望遺書

柬埔寨喪命3台人疑來自台南！慘死照瘋傳

中國正造5艘驅逐艦！日媒：加強施壓台灣

韓9歲天才童現況曝！明年就讀「高中名校」

2美艦穿越台海　白宮：符合美國政策

全裸濕身飆重機！「超彈」嫩乳網美再登場

美軍兩棲突擊艦「的黎波里號」進南海

閃電正中胸部！女大生開學第一天慘送醫

更多熱門

相關新聞

柬埔寨3台人慘死槍下！「射殺原因」疑曝光

柬埔寨3台人慘死槍下！「射殺原因」疑曝光

柬埔寨今晚傳出有3名台灣男子遭槍擊身亡，目前3人身分皆無法確認。有消息指出，這3人疑似起口角，其中一人拿槍射死兩人後再飲彈自盡，全案仍待警方進一步調查。

人頭帳戶集中營　男差點被賣到柬

人頭帳戶集中營　男差點被賣到柬

柬3台人被擊斃　命案現場曝光

柬3台人被擊斃　命案現場曝光

柬埔寨公寓槍擊　3名台灣男遭擊

柬埔寨公寓槍擊　3名台灣男遭擊

越南人殺越南人　柬埔寨賭場外被活活打死

越南人殺越南人　柬埔寨賭場外被活活打死

關鍵字：

柬埔寨槍殺

讀者迴響

熱門新聞

柬3台人被擊斃　命案現場曝光

柬埔寨公寓槍擊　3名台灣男遭擊

余苑綺告別式布置曝光！白棺花海伴長眠

1個月愛愛沒幾次？12個「沒性慾原因」曝　

路邊怪人一對眼狂奔　媽看監視器崩潰

柬埔寨3台人慘死槍下！「射殺原因」疑曝光

仇警網紅現身台南二分局！真實身分曝

《全明星》首位「女隊長」出爐！　網驚：超意外

台視「當家小生」井洪病逝！享壽81歲

粉絲約基努李維來婚禮！真的到了

LINE新功能！群組也可以「@ALL」　網友怨：希望能關閉

汪小菲吐「與大S離婚原因」：現在特別開心

曾排隊搶喝！「爆紅手搖飲」消失街頭

快訊／仇警網紅道歉了！照片文章全刪

吳子嘉點名「台灣最醜的Gay」　四叉貓受傷了

更多

最夯影音

更多
男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝
尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面