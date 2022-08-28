南韓共同民主黨選新任黨魁　李在明77.77%得票率「高票當選」

▲李在明當選南韓共同民主黨新任黨魁。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓最大在野黨「共同民主黨」最近舉行新任黨代表選舉，今（28）日下午結果正式出爐，由今年3月在總統大選中敗選的李在明勝出，他以77.77%的得票率獲得壓倒性的勝利，擊敗對手朴用鎮，預計明（29）日將前往慶尚南道梁山市拜會前總統文在寅，營造黨內團結的形象。

根據《韓聯社》，南韓共同民主黨28日在首爾奧林匹克體操競技場舉行黨代表選舉，最終由現任國會議員李在明以77.77%的高得票率當選為新任黨主席，成功掌握國內最大規模在野政黨，其得票率甚至超越2020年全代會時以60.77%當選黨代表的李洛淵。

文在寅政府後期，曾做為執政黨的共同民主黨因新冠防疫、打房政策失利、黨內政治明星接連陷入性犯罪醜聞、各種的社會議題，在去年4月的首爾與釜山市長補選、今年3月的總統大選與6月的地方選舉連續敗給最大宿敵「國民力量」。

也因此，共同民主黨內期盼「強人」執掌黨鞭，不僅能夠重新凝聚黨內士氣，更期盼能夠於2024年在總選（國會議員選舉）、下一屆總統大選勝出，重新奪回執政黨地位。

作為黨內的「非主流」，李在明自然無法忽視黨內的反對聲浪，尤其是黨代表競選期間曾爆出「私黨化」爭議，因此上任後的李在明將須背負重責大任，不僅需先整合黨內勢力，接著得在2024年總選時重新翻轉政治版圖，為2027年的總統大選做準備。

李在明表示，「我將會做好『死即生』的覺悟，為重新執政做好奠基準備，一旦這個重責大任失敗，賦予我的時代性政治生涯也將宣告結束。同時，我將會以『剝皮削骨』的心境，為了打造全新的民主黨而不惜拋出自我。」

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