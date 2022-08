卡車飆速「衝撞人群」　荷蘭戶外派對6死7傷

▲荷蘭警方證實,這起案件已造成6人死亡。(圖/CFP)

記者詹雅婷/綜合外電報導

荷蘭27日發生一輛卡車偏離道路衝撞戶外燒烤社區派對人群的事故,警方28日表示,這起事件已造成6人死亡,另有7人住院接受治療中,其中一人命危。

綜合美聯社、路透報導,事發於鹿特丹以南約30公里處的新拜耶蘭(Nieuw-Beijerland),46歲西班牙卡車司機開著車,在偏離道路之後疾馳而下,撞上派對人群。

警方表示,這起案件死亡人數增至6人,另有7人住院,其中一人命危。警方發言人布爾斯(Mirjam Boers)透露,事發當下,卡車司機並無酒駕,事故確切原因正在調查中。

#NieuwBeijerland: Police in the Netherlands say several people have been killed and injured after a truck ran off the road and crashed into a neighbourhood barbeque in Nieuw-Beijerland, south Holland. pic.twitter.com/zUoUwxlNT6