路邊遇怪人「一對眼抱頭狂奔」　媽看監視器崩潰：他剛殺了我女兒

記者吳美依／綜合外電報導

英國威爾斯居民安娜（Anna Sullivan）開車出門載女兒回家，停在路邊等候許久，卻遲遲沒看見孩子身影，焦急地四處張望。此時，她正好跟一名男性路人四目交接，未料對方竟突然雙手抱頭、匆匆跑過馬路。安娜後來看到監視器畫面才明白，原來那位「怪人」正是謀殺18歲女兒的兇手。

BBC與《鏡報》等外媒報導，本案發生於去年12月17日，18歲的莉莉（Lily Sullivan）到夜店玩樂，凌晨2時47分打電話給媽媽安娜說，「我在路上了，再幾分鐘就到了」，但講到一半就被掛斷。安娜開車抵達夜店附近後，回撥30通電話，全都轉進語音信箱。

▲根據監視器畫面，路易斯原本和莉莉一起拐進小巷子，之後卻一個人離開，沿途還遇到莉莉的母親。（圖／翻攝自YouTube）



凌晨3時9分，安娜看見31歲的路易斯（Lewis Haines）經過，未料在眼神接觸瞬間，對方就做出一系列詭異舉止。她直覺事有蹊蹺，決定尾隨過去看看，但此人很快就消失在樹林裡。

原來，路易斯在夜店結識莉莉，2人相談甚歡，閒晃到附近巷子親熱。他要求發生性關係被拒絕，竟憤而把少女活活掐死，隨意拋棄在附近水池裡。在聊天過程中，路易斯知道死者母親會來接她，因此經過安娜的汽車時，立刻嚇得落荒而逃，回家後才忍不住向女友坦承「我把一個人掐死了。」

警方展開調查，很快發現莉莉臉部朝下、上半身赤裸陳屍水池內，脖子及身體都有傷勢，但生前沒有遭到侵犯。路易斯坦承謀殺，但辯稱動機與性無關，最後判處無期徒刑，至少必須服刑23年4個月才可假釋。

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