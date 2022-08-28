俄軍事專家喊話「助中國控制台灣」　憂台製無人機助攻烏克蘭

▲ 俄國軍事專家呼籲幫助中國控制台灣。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯2月底入侵烏克蘭，各國紛紛向烏國提供軍援，台灣無人機廠商橙森國際就爆出將Revolver 860無人機透過波蘭轉手烏國。俄國軍事專家對此指出，台製無人機提升烏軍戰力，指控台灣助長烏克蘭的恐怖行動，更呼籲「幫助中國控制台灣」。

BBC記者斯卡（Francis Scarr）26日在推特分享俄國軍事專家科羅琴科（Igor Korotchenko）登上官媒受訪的畫面，並發文指出，「科羅琴科通常都很虛張聲勢，但他今天聽起來是真的對台灣將向烏克蘭提供800架無人機的報導很是憂心。」

Russian "military expert" Igor Korotchenko is usually all bravado, but today he sounded genuinely concerned at reports that Taiwan is handing over 800 drones to Ukraine



He says that 's capability to carry out acts of sabotage is set to "increase by an order of magnitude" pic.twitter.com/sW5RHKtdeb — Francis Scarr (@francis_scarr) August 26, 2022

影片中可見，科羅琴科在節目上指出，台灣實際上已經展開對俄國的破壞性戰爭行動，因為這些無人機經過改裝，可用於進行恐怖攻擊，針對石油設施等關鍵設施。

科羅琴科進一步表示，「我認為我們需要以某種方式支持中國恢復對該島政治和實際控制的努力。他們（台灣）實際上是在鼓勵烏克蘭對俄羅斯實施恐怖行動，因為我們已經看見他們試圖用無人機進行破壞活動」，強調若這批無人機全數送達烏克蘭，將大大提升烏國戰力。

荷蘭軍事媒體Oryx日前披露，總部位於基隆的橙森國際研發出輪鼓式投彈無人機Revolver 860，出售800架給波蘭，再由波蘭政府轉手捐給烏克蘭軍隊。這種無人機能夠搭載6枚迫擊砲，最大起飛重量為42公斤，可對俄羅斯地面部隊造成致命性打擊。

橙森國際對此則僅表示，「有鑑於複雜且多變的國際情勢」，只能基於保密協定，透露是交給波蘭客戶，並坦言該產品是為了烏克蘭的戰鬥而交付的，而這些武器已經參與了戰鬥。

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