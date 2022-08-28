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全裸濕身嬌羞飆重機！「超彈力」嫩乳網美激情登場　色男嗨邀自拍

▲▼南韓IG網美Green穿三點式比基尼，火辣搭上重機奔馳在首爾江南街頭。（圖／翻攝自Instagram@zeenadoll.i.e）

▲南韓網美Green穿三點式比基尼，火辣搭上重機奔馳在首爾江南街頭。（圖／翻攝自Instagram@zeenadoll.i.e）

記者羅翊宬／編譯

先前南韓網路上瘋傳一段火辣的「情侶裸身騎車」性感影片，其中IG網美Green（그린）僅穿三點式比基尼、幾乎全裸地坐在赤膊男騎士的重機，圓渾的雪白嫩乳與豐臀隨著重機搖晃，最後兩人被傳喚至江南警察署應訊。近日，Green依約前往首爾梨泰院，再度吸引大批路人目光。

南韓YouTuber「Boss J」、網美「Green」曾於7月31日騎乘重機，在傾盆大雨的首爾江南街道上奔馳，當時坐在後座的Green僅穿三點式比基尼，單薄的衣料材質根本無法遮住那一對不斷搖晃滾動的雪白嫩乳，她的大腿與臀部也因重機而不斷晃動，只見她嬌羞地環抱男騎士，搭配不斷唱著「Sexy Girl」的背景音樂，讓這段短影音在南韓網路社群爆紅。

不過，兩人因過於裸露等因素，8月19日遭到首爾將南警察署傳喚調查，Green身穿一襲誇張的白色爆乳新娘禮服應訊，搭乘超跑的她在貼文內形容是「江南憤怒的奔馳」。

根據韓媒《News1》，Green、Boss J再度以誇張裸露的穿著出現在首爾龍山梨泰院，Green今（28）日在貼文上傳這段影片時表示，「Green為了遵守承諾，搭著重機來到了梨泰院」，只見裸露上半身的男方穿著橘色的七分褲，而Green則是穿著橘色的三點式比基尼。

面對再度以火辣姿態登場的兩人，梨泰院的路人們立刻蜂擁上前歡呼、拿起手機拍照，Green向周遭揮舞手臂表達問候，許多色瞇瞇的南韓男性甚至主動向Green要求一起自拍。

網友們留言表示，「這次是準備要前往龍山警察署應訊嗎」、「請你們也來弘大商圈吧」、「最近晚上開始變涼了，你們好厲害喔」、「也太正了吧」、「小心別感冒了」。

►近全裸濕身飆坐重機！「超彈力」正妹身分曝...赴警局又出爆乳新招

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