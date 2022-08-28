　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德錄影現身輔助醫學高峰會　「台灣是輔助醫學、AI領航者」

▲▼副總統賴清德以錄影方式出席「2022國際輔助醫學高峰會暨跨領域智慧醫學應用學術論壇」。（圖／輔助醫學高峰會提供）

▲副總統賴清德以錄影方式出席「2022國際輔助醫學高峰會暨跨領域智慧醫學應用學術論壇」。（圖／輔助醫學高峰會提供）

記者陶本和／台北報導

醫學界盛會「2022國際輔助醫學高峰會暨跨領域智慧醫學應用學術論壇」27日於東海大學正式舉行。擁有專業醫師背景的副總統賴清德特別錄製一段談話於大會中播放，強調「台灣是輔助醫學和AI人工智慧的結合的領航者，輔助醫學的推動現在正是時候」。

「2022國際輔助醫學高峰會」，歷經新冠疫情兩度推延進度後，27日終於迎來開幕式。這次大會集結了「輔助醫學」各項創新展覽，民俗療法工作坊，以及來自世界各地的學者專家論文發表，也還頒發了四大獎項，因而被喻為台灣的「輔助醫學元年」。

賴清德雖然沒有辦法親臨會場，但以錄影方式參與。他首先表示，目前當代西方醫學、傳統中醫、各種輔助醫學和另類療程的發展日新月異，同時各種理論、藥物、手術與治療方式更是不斷推陳出新；接著，他期勉台灣輔助醫學醫學會，「讓台灣成為輔助醫療及人工智慧跨域研究的國際領航者，並以堅定語氣表示，「現在正是時候」。

大會主席暨台灣輔助醫學醫學會理事長陳韜名說，醫學會成立的四個使命，便是「合法化、科學化、學術化、普及化」，更擔負著「承先啟後」的大任，融合成具有台灣特色的輔助醫學，期待對全人類有一個具體的貢獻。

陳韜名強調，因應時代的需要，輔助醫學也正面對著超高齡化社會的來臨，輔助醫學在安養樂齡的照護上，配合教考制度的一條龍連結，將傳承千年的人類智慧結晶配合當代科技的創建，以便提升台灣民眾更好的生活品質。

此外，在本次邀請貴賓方面，包括包括身兼醫學會榮譽會長的立委林楚茵、台中市議員林祈烽；台中榮民總醫院院長陳適安、童綜合醫院策略長李三剛，以及天主教台中教區副主教黃清富；此外，也邀請宏碁集團創辦人施振榮則以錄影模式演說，台灣微軟公共業務事業群總經理陳守正則親臨舉行專題演講。

特別的是，主辦單位跨海邀請到美國國科會知名學者Wendy Nilsen (NSF Digital Health Director)暢談數位醫療在健康及醫療上的機遇與挑戰，以及特別籌畫德國自然醫學系列-德國大師的傳承系列講座。

有關「台灣輔助醫學醫學會」，成立於民國110年7月，早在二、三十年前，輔助醫學就存在台灣民間，只是一直沒有包含在台灣的「部訂專科醫師」範圍，也不屬於「醫療法」管轄，是一種在正規治療之外的另類療法。

「台灣輔助醫學醫學會」是台灣唯一一個報備衛福部並經過內政部核准成立的「輔助醫學」組織；當初在命名時，前衛福部部長陳時中認為應該要發展「台灣特色」的輔助醫學，因此將「台灣輔助醫學」做為一個專有名詞。

▼副總統賴清德以錄影方式出席「2022國際輔助醫學高峰會暨跨領域智慧醫學應用學術論壇」。（圖／輔助醫學高峰會提供）

▲▼副總統賴清德以錄影方式出席「2022國際輔助醫學高峰會暨跨領域智慧醫學應用學術論壇」。（圖／輔助醫學高峰會提供）

ET快訊
粉絲「遇基努李維」約他來婚禮！　隔天真的到：還開放合照
快訊／雨彈來襲！桃園、台南一級淹水警戒
快訊／第11號颱風「軒嵐諾」生成！　最新路徑曝
廈門2男「攜包漂流」到金門　詭異理由曝光
沒開車到高雄　她連收11張繳費通知！一查驚呆
余苑綺告別式流程曝光！宋達民擔任主禮牧師　賴清德將到場
南韓9歲天才兒童將就讀「高中名校」！　智商高達204

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鄭寶清參選桃園市長　呂秀蓮：黨派不重要，選人才重要

國民黨全代會喊團結3大咖卻缺席　朱立倫曝「吳伯雄住院」

賴清德錄影現身輔助醫學高峰會　「台灣是輔助醫學、AI領航者」

快訊／國民黨全代會爆發肢體衝突　徐正文鬧場眼鏡被打掉

遭郭台銘批評「尸位素餐」　徐國勇低調未表態：院長已經回答了

軍方5年前已公告「可開槍擊落空拍機」　開槍程序規定一次看！

他全代會上提「2異見」洗臉朱立倫　現場4度掌聲響起

影／林姿妙涉貪恐拖累選情　「換將說」藍參選人持兩派態度

「民進黨已不值得人民信任」　黃健庭：國民黨候選人定能承擔選民付託

美兩艘巡洋艦通過台海　國防部：由北向南航駛期間我周邊動態正常

翁瞇眼一下...車衝落邊坡　10歲孫鎮定先確認爺安危

便當夫人4歲兒腦癌229天離世 她自責淚：是不是把他生壞了

3歲妹飯盛湯匙餵哥吃　媽全程拍下笑：相反吧？

遇違停！騎士勸移車17次　駕駛不聽反嗆：有病啊

《流星花園》王東跳起來暴打老婆！ 「懷孕」也不放過...道歉硬拗：解脫了

高雄球棒隊出沒攔車猛砸窗　2阿嬤奮勇勸架！網：Respect

妹子解剖課徒手抓青蛙　崩潰尖叫：怎麼這麼肥

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

趙小僑帶女兒回家「婆婆抱孫哭了」　劉子銓「狂聞她嫩腳」超寵親不停

三寶神之傾角靠左右轉　網：壓車外內外沒毛病XD

鄭寶清參選桃園市長　呂秀蓮：黨派不重要，選人才重要

國民黨全代會喊團結3大咖卻缺席　朱立倫曝「吳伯雄住院」

賴清德錄影現身輔助醫學高峰會　「台灣是輔助醫學、AI領航者」

快訊／國民黨全代會爆發肢體衝突　徐正文鬧場眼鏡被打掉

遭郭台銘批評「尸位素餐」　徐國勇低調未表態：院長已經回答了

軍方5年前已公告「可開槍擊落空拍機」　開槍程序規定一次看！

他全代會上提「2異見」洗臉朱立倫　現場4度掌聲響起

影／林姿妙涉貪恐拖累選情　「換將說」藍參選人持兩派態度

「民進黨已不值得人民信任」　黃健庭：國民黨候選人定能承擔選民付託

美兩艘巡洋艦通過台海　國防部：由北向南航駛期間我周邊動態正常

許光漢飛抵南韓「機場人潮暴動」！8名保鑣護駕　韓媒洗版狂讚

廢死支持者嗆嗜殺！呂捷反駁：慈悲的菩薩也有「現霹靂像」時

強化年輕球員守備　餅總考慮找教練長期協助

讓人想沉浸一整天都捨不得出門！5款居家擴香打造奢華感氛圍

靠自己賣掉4間房子！網紅曝「賣屋5重點」：看到人生百態

鄭寶清參選桃園市長　呂秀蓮：黨派不重要，選人才重要

朗神進水手名人堂秀英文　稱與小葛瑞菲同隊是生涯亮點

四川缺電情況緩解　一般工商業用電已全部恢復

越南工作兒淪豬仔？老父急哭報警真相逆轉...派出所相見淚崩了

台北到新竹開會！最後一哩路火燒車　火調結果又是電池短路

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

政治熱門新聞

誰能成為下一任總統民調曝　吳子嘉：他搶賴4%就贏了

快訊／國民黨全代會爆發肢體衝突　徐正文鬧場眼鏡被打掉

鄭寶清宣布參選　民進黨：登記就開除黨籍

鄭寶清參選桃園　鄭運鵬競辦回應

陸無人機侵擾小金門！　金防部證實

「國防高層該醒了」　他憂：陸無人機攜炸彈呢？

參選人擺拍露奶　黃安轉發力挺

他全代會上提「2異見」洗臉朱立倫　現場4度掌聲響起

黃珊珊正式參選　發言人團隊亮相

遭郭台銘批評「尸位素餐」　徐國勇低調未表態

鄭寶清為何參選？ 　前縣長：關鍵還是蔡英文

她揭林智堅論文案因助理1舉動而起　點名5人才是「毀林小組」

快訊／鄭寶清宣布參選桃園市長　四腳督正式成形

鄭寶清參選端牛肉　桃青年買房自備款由政府籌措

更多熱門

相關新聞

誰能成為下一任總統民調曝　吳子嘉：他搶賴4%就贏了

誰能成為下一任總統民調曝　吳子嘉：他搶賴4%就贏了

《美麗島電子報》董事長吳子嘉26日公布最新民調，若2024大選是賴清德、柯文哲、朱立倫3人對決，賴清德支持度為42.6%、柯文哲31.1%、朱立倫9.6%，但是一旦國民黨人選從朱立倫換成侯友宜，就會成為賴清德的最大威脅。

他分析柯文哲選總統1優勢　主推「白藍合」必當選

他分析柯文哲選總統1優勢　主推「白藍合」必當選

蔡英文親赴余苑綺靈堂弔唁　余天忍痛致意

蔡英文親赴余苑綺靈堂弔唁　余天忍痛致意

挺鄭寶清選桃園市長？　賴清德辦公室點名記者

挺鄭寶清選桃園市長？　賴清德辦公室點名記者

賴清德挺鄭寶清選桃園？　賴陣營強力澄清「支持鄭運鵬接棒」

賴清德挺鄭寶清選桃園？　賴陣營強力澄清「支持鄭運鵬接棒」

關鍵字：

賴清德輔助醫學

讀者迴響

熱門新聞

閨蜜愛穿瑜伽褲　「下面形狀明顯」阿伯猛盯

LINE新功能！群組也可以「@ALL」　網友怨：希望能關閉

他曝「有錢人的家」長這樣　全場嚇慘了

S2O驚見「女體盛」辣妹躺平任食

被反鎖浴室3天靠自來水求生！她留絕望遺書

即／花蓮外役監逃犯抓到了！許亞倫苗栗落網

才宣布交台灣男友　陸生網紅被母勸分手

網紅酸殉職2警　台南警將嚴辦

今全台變天！大雷雨地區曝　恐有新颱預估路徑出爐

男友撞爛賓士！女友下衣失蹤「正面照曝光」

曾排隊搶喝！「爆紅手搖飲」消失街頭

快訊／2陸男爬上金門大橋橋墩　滿身傷待援

呂捷遭廢死支持者嗆聲！不忍回擊了

誰能成為下一任總統民調曝　吳子嘉：他搶賴4%就贏了

今防劇烈天氣！恐有新颱大迴轉　轉涼時間曝

更多

最夯影音

更多
翁瞇眼一下...車衝落邊坡　10歲孫鎮定先確認爺安危

翁瞇眼一下...車衝落邊坡　10歲孫鎮定先確認爺安危
便當夫人4歲兒腦癌229天離世 她自責淚：是不是把他生壞了

便當夫人4歲兒腦癌229天離世 她自責淚：是不是把他生壞了

3歲妹飯盛湯匙餵哥吃　媽全程拍下笑：相反吧？

3歲妹飯盛湯匙餵哥吃　媽全程拍下笑：相反吧？

遇違停！騎士勸移車17次　駕駛不聽反嗆：有病啊

遇違停！騎士勸移車17次　駕駛不聽反嗆：有病啊

《流星花園》王東跳起來暴打老婆！ 「懷孕」也不放過...道歉硬拗：解脫了

《流星花園》王東跳起來暴打老婆！ 「懷孕」也不放過...道歉硬拗：解脫了

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面