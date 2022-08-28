賴清德錄影現身輔助醫學高峰會　「台灣是輔助醫學、AI領航者」

▲副總統賴清德以錄影方式出席「2022國際輔助醫學高峰會暨跨領域智慧醫學應用學術論壇」。（圖／輔助醫學高峰會提供）



記者陶本和／台北報導

醫學界盛會「2022國際輔助醫學高峰會暨跨領域智慧醫學應用學術論壇」27日於東海大學正式舉行。擁有專業醫師背景的副總統賴清德特別錄製一段談話於大會中播放，強調「台灣是輔助醫學和AI人工智慧的結合的領航者，輔助醫學的推動現在正是時候」。

「2022國際輔助醫學高峰會」，歷經新冠疫情兩度推延進度後，27日終於迎來開幕式。這次大會集結了「輔助醫學」各項創新展覽，民俗療法工作坊，以及來自世界各地的學者專家論文發表，也還頒發了四大獎項，因而被喻為台灣的「輔助醫學元年」。

賴清德雖然沒有辦法親臨會場，但以錄影方式參與。他首先表示，目前當代西方醫學、傳統中醫、各種輔助醫學和另類療程的發展日新月異，同時各種理論、藥物、手術與治療方式更是不斷推陳出新；接著，他期勉台灣輔助醫學醫學會，「讓台灣成為輔助醫療及人工智慧跨域研究的國際領航者，並以堅定語氣表示，「現在正是時候」。

大會主席暨台灣輔助醫學醫學會理事長陳韜名說，醫學會成立的四個使命，便是「合法化、科學化、學術化、普及化」，更擔負著「承先啟後」的大任，融合成具有台灣特色的輔助醫學，期待對全人類有一個具體的貢獻。

陳韜名強調，因應時代的需要，輔助醫學也正面對著超高齡化社會的來臨，輔助醫學在安養樂齡的照護上，配合教考制度的一條龍連結，將傳承千年的人類智慧結晶配合當代科技的創建，以便提升台灣民眾更好的生活品質。

此外，在本次邀請貴賓方面，包括包括身兼醫學會榮譽會長的立委林楚茵、台中市議員林祈烽；台中榮民總醫院院長陳適安、童綜合醫院策略長李三剛，以及天主教台中教區副主教黃清富；此外，也邀請宏碁集團創辦人施振榮則以錄影模式演說，台灣微軟公共業務事業群總經理陳守正則親臨舉行專題演講。

特別的是，主辦單位跨海邀請到美國國科會知名學者Wendy Nilsen (NSF Digital Health Director)暢談數位醫療在健康及醫療上的機遇與挑戰，以及特別籌畫德國自然醫學系列-德國大師的傳承系列講座。

有關「台灣輔助醫學醫學會」，成立於民國110年7月，早在二、三十年前，輔助醫學就存在台灣民間，只是一直沒有包含在台灣的「部訂專科醫師」範圍，也不屬於「醫療法」管轄，是一種在正規治療之外的另類療法。

「台灣輔助醫學醫學會」是台灣唯一一個報備衛福部並經過內政部核准成立的「輔助醫學」組織；當初在命名時，前衛福部部長陳時中認為應該要發展「台灣特色」的輔助醫學，因此將「台灣輔助醫學」做為一個專有名詞。

▼副總統賴清德以錄影方式出席「2022國際輔助醫學高峰會暨跨領域智慧醫學應用學術論壇」。（圖／輔助醫學高峰會提供）

