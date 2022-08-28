沒開車到高雄　屏東女連收11張1920元繳費通知...一查已淪AB車！

▲警方尋獲時車輛已停放多日車胎消氣，疑似已遭棄置。（圖／讀者提供）



記者許展溢／高雄報導

屏東一名31歲洪姓女車主近日根本就沒有開車到高雄市區，卻陸續收到11張停車繳費通知，於是前往停車管理處了解，才發現自身車牌號碼疑似遭偽造冒用，淪為「AB車」，隨即至派出所報案；警方在公有停車場內尋獲該車，將車扣回查辦，將通知該車車主及車輛使用人到案說明。

女車主先是向新興分局中正三路派出所報案，發現B車停放在民權二路一處公有停車場，前鎮警分局復興路派出所8月26日獲報，洪姓車主陸續收到高雄市停車管理處繳費通知，但停放時間與地點與自身車輛行跡不符，疑似遭偽造冒用，便前往公有停車場逮人，都不見人影，尋獲時車輛已停放多日車胎消氣，疑似已遭棄置，經確認該車係懸掛偽造車牌。

▲▼警方指出，將通知該車車主及車輛使用人到案說明。（圖／讀者提供）



警方表示，女車主從8月22日就陸續收到繳費通知訊息，一共11張，金額1920元，經查該車輛設籍是在台中市，不過跟使用者為不同人，懷疑是該車車牌註銷後遭到警方扣繳。

警方指出，已依道路交通管理處罰條例第12條第1項及第4項規定當場移置保管車輛、扣繳牌照；另涉及刑法216條行使偽造文書部分，將通知該車車主及車輛使用人到案說明。