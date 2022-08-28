　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

軍方5年前已公告「可開槍擊落空拍機」　開槍程序規定一次看！

▲▼又有無人機拍攝台灣軍事據點，地點疑似小金門(烈嶼)。（圖／翻攝自微博／台灣傻事）

▲又有無人機拍攝台灣軍事據點，地點為小金門（烈嶼）。（圖／翻攝自微博／台灣傻事）

記者陶本和／台北報導

小金門（烈嶼）27日又有陸方無人機侵擾，鏡頭拍下我軍事據點，連站哨衛兵拿出無線電通報的模樣也入鏡，長達44秒的畫面在微博上瘋傳。事實上，早在2016年底，時任國防部作計室聯作處長鍾樹明少將於記者會上明確指出，自2017年1月10日零時起，面對非法侵入軍事基地（含軍用機場）、營區等攝影，將「行政執行法」以頻率方式干擾攔捕，或使用防衛性武器擊落。

對於陸方27日有無人機侵擾事件，金防部證實此事，表示昨確實有不明飛行器短暫掠過烈嶼上空，經比對分析應為民用無人機，部隊即依標準作業程序，射擊信號彈警示，並保持掌握及高度警戒。

不過，對於近來諸多民用無人機侵擾我金門軍事要地，民進黨市議員參選人卓冠廷就提出憂慮，在發現無人機後，立刻通報，但也就只能通報，沒再有進一步處置，整段影片被中國網友視為笑柄。

事實上，早在2016年的12月份，國防部針對當時發生諸多空拍機闖入機場、軍事營區，與撞擊人民等事件，特別在例行記者會上，由時任國防部作計室聯合作戰處處長鍾樹明少將明確表示，自2017年1月10日零時起，面對非法侵入軍事基地（含軍用機場）、營區等攝影，將「行政執行法」以頻率方式干擾攔捕，或使用防衛性武器擊落。

在民用航空法規規定的地區範疇上，鍾樹明當時也點出，禁止施放區域：包括松山、桃園、新竹、清泉崗、嘉義、臺南、岡山、屏東、高雄、花蓮佳山、花蓮、豐年、志航、馬祖、金門、馬公、七美、望安、綠島、蘭嶼等20個機場，四周之一定距離範圍內禁止施放有礙飛航安全物體。

在處理空拍機程序上，鍾樹明則表示，處理空拍機程序是發現空拍機人員要回報主官和戰情中心，主官會同政戰部門確認是不是在營區範圍內，再由主官指示是不是要用捕捉器。

他說，如果要用使用防衛性武器擊落，第一發鳴槍射擊示警，第二發再朝空拍機射擊，而政戰部門蒐證攝影，擊落之後拍照攝影存查，再通知憲警單位協處。他當時也強調，不是說一進來就擊落，會依據現場狀況做適當處理。

ET快訊
粉絲「遇基努李維」約他來婚禮！　隔天真的到：還開放合照
快訊／雨彈來襲！桃園、台南一級淹水警戒
快訊／第11號颱風「軒嵐諾」生成！　最新路徑曝
廈門2男「攜包漂流」到金門　詭異理由曝光
沒開車到高雄　她連收11張繳費通知！一查驚呆
余苑綺告別式流程曝光！宋達民擔任主禮牧師　賴清德將到場
南韓9歲天才兒童將就讀「高中名校」！　智商高達204

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鄭寶清參選桃園市長　呂秀蓮：黨派不重要，選人才重要

國民黨全代會喊團結3大咖卻缺席　朱立倫曝「吳伯雄住院」

賴清德錄影現身輔助醫學高峰會　「台灣是輔助醫學、AI領航者」

快訊／國民黨全代會爆發肢體衝突　徐正文鬧場眼鏡被打掉

遭郭台銘批評「尸位素餐」　徐國勇低調未表態：院長已經回答了

軍方5年前已公告「可開槍擊落空拍機」　開槍程序規定一次看！

他全代會上提「2異見」洗臉朱立倫　現場4度掌聲響起

影／林姿妙涉貪恐拖累選情　「換將說」藍參選人持兩派態度

「民進黨已不值得人民信任」　黃健庭：國民黨候選人定能承擔選民付託

美兩艘巡洋艦通過台海　國防部：由北向南航駛期間我周邊動態正常

翁瞇眼一下...車衝落邊坡　10歲孫鎮定先確認爺安危

便當夫人4歲兒腦癌229天離世 她自責淚：是不是把他生壞了

3歲妹飯盛湯匙餵哥吃　媽全程拍下笑：相反吧？

遇違停！騎士勸移車17次　駕駛不聽反嗆：有病啊

《流星花園》王東跳起來暴打老婆！ 「懷孕」也不放過...道歉硬拗：解脫了

高雄球棒隊出沒攔車猛砸窗　2阿嬤奮勇勸架！網：Respect

妹子解剖課徒手抓青蛙　崩潰尖叫：怎麼這麼肥

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

趙小僑帶女兒回家「婆婆抱孫哭了」　劉子銓「狂聞她嫩腳」超寵親不停

三寶神之傾角靠左右轉　網：壓車外內外沒毛病XD

鄭寶清參選桃園市長　呂秀蓮：黨派不重要，選人才重要

國民黨全代會喊團結3大咖卻缺席　朱立倫曝「吳伯雄住院」

賴清德錄影現身輔助醫學高峰會　「台灣是輔助醫學、AI領航者」

快訊／國民黨全代會爆發肢體衝突　徐正文鬧場眼鏡被打掉

遭郭台銘批評「尸位素餐」　徐國勇低調未表態：院長已經回答了

軍方5年前已公告「可開槍擊落空拍機」　開槍程序規定一次看！

他全代會上提「2異見」洗臉朱立倫　現場4度掌聲響起

影／林姿妙涉貪恐拖累選情　「換將說」藍參選人持兩派態度

「民進黨已不值得人民信任」　黃健庭：國民黨候選人定能承擔選民付託

美兩艘巡洋艦通過台海　國防部：由北向南航駛期間我周邊動態正常

許光漢飛抵南韓「機場人潮暴動」！8名保鑣護駕　韓媒洗版狂讚

廢死支持者嗆嗜殺！呂捷反駁：慈悲的菩薩也有「現霹靂像」時

強化年輕球員守備　餅總考慮找教練長期協助

讓人想沉浸一整天都捨不得出門！5款居家擴香打造奢華感氛圍

靠自己賣掉4間房子！網紅曝「賣屋5重點」：看到人生百態

鄭寶清參選桃園市長　呂秀蓮：黨派不重要，選人才重要

朗神進水手名人堂秀英文　稱與小葛瑞菲同隊是生涯亮點

四川缺電情況緩解　一般工商業用電已全部恢復

越南工作兒淪豬仔？老父急哭報警真相逆轉...派出所相見淚崩了

台北到新竹開會！最後一哩路火燒車　火調結果又是電池短路

熱褲長腿妹從違停車下車　網友狂重播：紳士都來了

政治熱門新聞

誰能成為下一任總統民調曝　吳子嘉：他搶賴4%就贏了

快訊／國民黨全代會爆發肢體衝突　徐正文鬧場眼鏡被打掉

鄭寶清宣布參選　民進黨：登記就開除黨籍

鄭寶清參選桃園　鄭運鵬競辦回應

陸無人機侵擾小金門！　金防部證實

「國防高層該醒了」　他憂：陸無人機攜炸彈呢？

參選人擺拍露奶　黃安轉發力挺

他全代會上提「2異見」洗臉朱立倫　現場4度掌聲響起

黃珊珊正式參選　發言人團隊亮相

遭郭台銘批評「尸位素餐」　徐國勇低調未表態

鄭寶清為何參選？ 　前縣長：關鍵還是蔡英文

她揭林智堅論文案因助理1舉動而起　點名5人才是「毀林小組」

快訊／鄭寶清宣布參選桃園市長　四腳督正式成形

鄭寶清參選端牛肉　桃青年買房自備款由政府籌措

更多熱門

相關新聞

又有中國無人機！他拍「金門大膽島」說話了

又有中國無人機！他拍「金門大膽島」說話了

中國社群網站流傳中共無人機拍攝到我國外島崗哨照，畫面中兩名站哨士兵表情清晰。中國一名專門空拍金門大膽島的攝影師帳號也被大陸網友朝聖。對此，該名攝影師「廈門陳奕迅SG」澄清，網路上爆紅的影片非他拍攝，「我接下去打算拍一組金門海域的風景照片。讓大家看看金門海域的美麗一面」。

半導體CEO烏來空拍　湯屋裸女「被入鏡」慘了

半導體CEO烏來空拍　湯屋裸女「被入鏡」慘了

3千輛機車遊行圍城　怒吼「交通解嚴」　

3千輛機車遊行圍城　怒吼「交通解嚴」　

交通解嚴大遊行！號召逾2千人圍城　「重機上國道、廢區間測速」

交通解嚴大遊行！號召逾2千人圍城　「重機上國道、廢區間測速」

台南環境清孑總動員

台南環境清孑總動員

關鍵字：

空拍機

讀者迴響

熱門新聞

閨蜜愛穿瑜伽褲　「下面形狀明顯」阿伯猛盯

LINE新功能！群組也可以「@ALL」　網友怨：希望能關閉

他曝「有錢人的家」長這樣　全場嚇慘了

S2O驚見「女體盛」辣妹躺平任食

被反鎖浴室3天靠自來水求生！她留絕望遺書

即／花蓮外役監逃犯抓到了！許亞倫苗栗落網

才宣布交台灣男友　陸生網紅被母勸分手

網紅酸殉職2警　台南警將嚴辦

今全台變天！大雷雨地區曝　恐有新颱預估路徑出爐

男友撞爛賓士！女友下衣失蹤「正面照曝光」

曾排隊搶喝！「爆紅手搖飲」消失街頭

快訊／2陸男爬上金門大橋橋墩　滿身傷待援

呂捷遭廢死支持者嗆聲！不忍回擊了

誰能成為下一任總統民調曝　吳子嘉：他搶賴4%就贏了

今防劇烈天氣！恐有新颱大迴轉　轉涼時間曝

更多

最夯影音

更多
翁瞇眼一下...車衝落邊坡　10歲孫鎮定先確認爺安危

翁瞇眼一下...車衝落邊坡　10歲孫鎮定先確認爺安危
便當夫人4歲兒腦癌229天離世 她自責淚：是不是把他生壞了

便當夫人4歲兒腦癌229天離世 她自責淚：是不是把他生壞了

3歲妹飯盛湯匙餵哥吃　媽全程拍下笑：相反吧？

3歲妹飯盛湯匙餵哥吃　媽全程拍下笑：相反吧？

遇違停！騎士勸移車17次　駕駛不聽反嗆：有病啊

遇違停！騎士勸移車17次　駕駛不聽反嗆：有病啊

《流星花園》王東跳起來暴打老婆！ 「懷孕」也不放過...道歉硬拗：解脫了

《流星花園》王東跳起來暴打老婆！ 「懷孕」也不放過...道歉硬拗：解脫了

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面