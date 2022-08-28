他把「兒子死黨」收為乾兒子　結果全部賣去柬埔寨！4少年慘淪豬仔

▲柬埔寨淪為人口走私犯罪溫床。圖為柬越邊境的一間賭場，與本案無關。（圖／記者游宗樺攝）



記者吳美依／綜合報導

越南45歲男子阮文英（Nguyen Van Anh，音譯）涉入柬埔寨人口走私案，他把兒子4名死黨收為乾兒子，竟是為了將少年全都賣去柬埔寨賭場，供人剝削。

《越南快訊》報導，阮文英2020年服刑完畢後，加入2名前獄友所屬的人口販賣集團，專門把18-40歲的人賣到柬埔寨，並以中間人身分，領取佣金報酬。他首先鎖定兒子16、17歲的好友們，蓄意拉攏少年，甚至主動提議要當「乾爹」，維持著良好親密的關係。

今年3月，阮文英得知少年們紛紛輟學，想找工作養家餬口，就利用這個機會，說服對方前往柬埔寨工作。他謊稱，自己在柬埔寨的朋友正在招募年輕工人，月薪高達1800-2000萬越南盾（約新台幣2.3-2.6萬），接著聯繫獄友，安排偷渡。

▲越南45歲男子阮文英把兒子的朋友賣去柬埔寨。（圖／翻攝越南警方）



少年抵達後，才知道自己以每人2400美金（約新台幣7.2萬元）的價格被賣到賭場工作，必須支付同等金額才能換取自由，否則就會被賣到其他地方。他們設法打電話連繫家人，向賭場交付贖金後終於脫身，不過最終付出代價卻比先前所說的更高，其中一個家庭付了2600美金（約新台幣7.8萬元），另外三個家庭各支付1萬美金（約新台幣30萬元）。

少年及家屬原本預計，返回越南之後，就要立刻提告阮文英，但此人因攜帶400公克冰毒及1000粒搖頭丸，早已在鄰近的廣寧省落網。

柬埔寨淪為人口走私犯罪溫床，光是2022上半年與越南警方的合作案件，就已救出超過250人。越南公安部的孔玉英上校（Colonel Khong Ngoc Oanh）坦言，可能有上千國人被偷渡販賣到柬埔寨，大多數都被「輕鬆工作及豐厚報酬」吸引，最後卻被帶去賭場，救援行動非常困難。