　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

他把「兒子死黨」收為乾兒子　結果全部賣去柬埔寨！4少年慘淪豬仔

▲▼柬埔寨賭場，位於柬越邊境。（圖／記者游宗樺攝）

▲柬埔寨淪為人口走私犯罪溫床。圖為柬越邊境的一間賭場，與本案無關。（圖／記者游宗樺攝）

記者吳美依／綜合報導

越南45歲男子阮文英（Nguyen Van Anh，音譯）涉入柬埔寨人口走私案，他把兒子4名死黨收為乾兒子，竟是為了將少年全都賣去柬埔寨賭場，供人剝削。

《越南快訊》報導，阮文英2020年服刑完畢後，加入2名前獄友所屬的人口販賣集團，專門把18-40歲的人賣到柬埔寨，並以中間人身分，領取佣金報酬。他首先鎖定兒子16、17歲的好友們，蓄意拉攏少年，甚至主動提議要當「乾爹」，維持著良好親密的關係。

今年3月，阮文英得知少年們紛紛輟學，想找工作養家餬口，就利用這個機會，說服對方前往柬埔寨工作。他謊稱，自己在柬埔寨的朋友正在招募年輕工人，月薪高達1800-2000萬越南盾（約新台幣2.3-2.6萬），接著聯繫獄友，安排偷渡。

▲▼ 越南45歲男子阮文英（Nguyen Van Anh，音譯）涉入柬埔寨人口走私案。（圖／翻攝越南警方）

▲越南45歲男子阮文英把兒子的朋友賣去柬埔寨。（圖／翻攝越南警方）

少年抵達後，才知道自己以每人2400美金（約新台幣7.2萬元）的價格被賣到賭場工作，必須支付同等金額才能換取自由，否則就會被賣到其他地方。他們設法打電話連繫家人，向賭場交付贖金後終於脫身，不過最終付出代價卻比先前所說的更高，其中一個家庭付了2600美金（約新台幣7.8萬元），另外三個家庭各支付1萬美金（約新台幣30萬元）。

少年及家屬原本預計，返回越南之後，就要立刻提告阮文英，但此人因攜帶400公克冰毒及1000粒搖頭丸，早已在鄰近的廣寧省落網。

柬埔寨淪為人口走私犯罪溫床，光是2022上半年與越南警方的合作案件，就已救出超過250人。越南公安部的孔玉英上校（Colonel Khong Ngoc Oanh）坦言，可能有上千國人被偷渡販賣到柬埔寨，大多數都被「輕鬆工作及豐厚報酬」吸引，最後卻被帶去賭場，救援行動非常困難。

ET快訊
山口茜擊敗陳雨菲　世錦賽奪冠衛冕成功
公公半夜敲門問「7個字」　人妻崩潰
飯前先吃5食物「清腸道又會瘦」　營養師認證
辦公室偷拍性愛過程　男截圖問前女友「爽嗎」
歌迷遭轟「沒水準」　五堅情道歉了
金門頻遭大陸無人機侵擾　國防部「1張圖反擊」
新北某開發公司門口疑有爆裂物！　警拆解內容物曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

飛機開一半「空中打架」！正副機師竟在駕駛艙互毆　2人全被停飛

路邊遇怪人「一對眼抱頭狂奔」　媽看監視器崩潰：他剛殺了我女兒

南韓共同民主黨選新任黨魁　李在明77.77%得票率「高票當選」

卡車飆速「衝撞人群」　荷蘭戶外派對6死7傷

俄軍事專家喊話「助中國控制台灣」　憂台製無人機助攻烏克蘭

全裸濕身嬌羞飆重機！「超彈力」嫩乳網美激情登場　色男嗨邀自拍

美軍兩棲突擊艦「的黎波里號」進入南海　載16架F-35測試輕型航母

越南人殺越南人！　柬埔寨賭場外「暴徒群毆」活活打死他

長髮名媛迷倒一票北約官員！　真實身份竟是「俄國間諜」臥底10年

他把「兒子死黨」收為乾兒子　結果全部賣去柬埔寨！4少年慘淪豬仔

翁瞇眼一下...車衝落邊坡　10歲孫鎮定先確認爺安危

便當夫人4歲兒腦癌229天離世 她自責淚：是不是把他生壞了

3歲妹飯盛湯匙餵哥吃　媽全程拍下笑：相反吧？

遇違停！騎士勸移車17次　駕駛不聽反嗆：有病啊

《流星花園》王東跳起來暴打老婆！ 「懷孕」也不放過...道歉硬拗：解脫了

高雄球棒隊出沒攔車猛砸窗　2阿嬤奮勇勸架！網：Respect

妹子解剖課徒手抓青蛙　崩潰尖叫：怎麼這麼肥

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

趙小僑帶女兒回家「婆婆抱孫哭了」　劉子銓「狂聞她嫩腳」超寵親不停

三寶神之傾角靠左右轉　網：壓車外內外沒毛病XD

飛機開一半「空中打架」！正副機師竟在駕駛艙互毆　2人全被停飛

路邊遇怪人「一對眼抱頭狂奔」　媽看監視器崩潰：他剛殺了我女兒

南韓共同民主黨選新任黨魁　李在明77.77%得票率「高票當選」

卡車飆速「衝撞人群」　荷蘭戶外派對6死7傷

俄軍事專家喊話「助中國控制台灣」　憂台製無人機助攻烏克蘭

全裸濕身嬌羞飆重機！「超彈力」嫩乳網美激情登場　色男嗨邀自拍

美軍兩棲突擊艦「的黎波里號」進入南海　載16架F-35測試輕型航母

越南人殺越南人！　柬埔寨賭場外「暴徒群毆」活活打死他

長髮名媛迷倒一票北約官員！　真實身份竟是「俄國間諜」臥底10年

他把「兒子死黨」收為乾兒子　結果全部賣去柬埔寨！4少年慘淪豬仔

王夢麟爆「雙腳發紫」急救醫！　竟被醫生趕回家原因曝光　

台南學甲襲警男戒護就醫　需待傷勢穩定出院再依法究辦

超霸氣凱迪拉克防彈休旅車「能擋2枚手榴彈」！頭等艙內裝超豪華

《流星花園》男星再爆「瞞孕妻約砲」　女兒出生半年3度離家失聯

結婚4年「沒生出小孩」公婆逼離婚　老公1舉動網全炸了！

山口茜世錦賽衛冕成功！　粉碎陳雨菲要破中國11年冠軍荒心願

前黑澀會美眉「直播站5小時」小產！　痛忍5個月才說出口：崩潰又自責

運動後怎麼吃？營養師曝「3強度計算公式」　建議菜單一次看

飛機開一半「空中打架」！正副機師竟在駕駛艙互毆　2人全被停飛

海爾希食物中毒仍硬撐表演！　一下台「場邊倒下治療」畫面曝光

小巷遇「假摔哥」move倒地！ 連狗都懶得理...網笑瘋:剛入行

國際熱門新聞

被反鎖浴室3天靠自來水求生！她留絕望遺書

近視士兵沒戴眼鏡　「長官看成靶」一槍命中

實況主實況偷壞壞以為沒人發現　被窗戶出賣了

韓9歲天才童現況曝！明年就讀「高中名校」

閃電正中胸部！女大生開學第一天慘送醫

865「豬仔」獲救！柬抄出AK步槍、265子彈

裴洛西訪台後首次　美軍艦通過台海

一家6口吃了「最後晚餐」全數離奇死亡

全裸濕身飆重機！「超彈」嫩乳網美再登場

柬埔寨再救40豬仔！台籍人蛇主管落網

他水溝躺充氣床玩「漂漂樂」　下秒被吸進下水道

媽媽癲癇病發溺水！　10歲男童跳入水中救母影片曝

豬仔在柬埔寨受難　他開2億超跑娶正妹

美第七艦隊PO照證實　2巡洋艦通過台海

更多熱門

相關新聞

越南工作兒淪豬仔？老父急哭報警真相逆轉

越南工作兒淪豬仔？老父急哭報警真相逆轉

真的會急壞！台中一名洪姓父親21日急忙到派出所求助，他表示自己31歲兒子被派到越南工作，看到柬埔寨事件相當擔心兒子變成「豬仔」遭虐。兩人雖有用通訊軟體通話，但總覺得兒子交代不清，且「沒看到本人」仍難放下心。透過警方查詢，確定洪男已經返台在旅館檢疫中，洪男得知父親急到找上警方幫忙，趕緊申請外出到派出所跟父親相見，也讓洪父瞬間眼淚潰堤。

旅展「柬埔寨」攤位嚨無人！中午就收

旅展「柬埔寨」攤位嚨無人！中午就收

投資詐騙爆增　金管會：今年前7月達385件、超去年全年

投資詐騙爆增　金管會：今年前7月達385件、超去年全年

高中同學邀「到柬埔寨賺大錢」　付贖才知被騙

高中同學邀「到柬埔寨賺大錢」　付贖才知被騙

想要身家上億！19歲少年赴泰打工淪豬仔

想要身家上億！19歲少年赴泰打工淪豬仔

關鍵字：

東南亞要聞柬埔寨非法拘禁人口販賣詐騙

讀者迴響

熱門新聞

閨蜜愛穿瑜伽褲　「下面形狀明顯」阿伯猛盯

LINE新功能！群組也可以「@ALL」　網友怨：希望能關閉

他曝「有錢人的家」長這樣　全場嚇慘了

S2O驚見「女體盛」辣妹躺平任食

才宣布交台灣男友　陸生網紅被母勸分手

即／花蓮外役監逃犯抓到了！許亞倫苗栗落網

被反鎖浴室3天靠自來水求生！她留絕望遺書

網紅酸殉職2警　台南警將嚴辦

今全台變天！大雷雨地區曝　恐有新颱預估路徑出爐

男友撞爛賓士！女友下衣失蹤「正面照曝光」

近視士兵沒戴眼鏡　「長官看成靶」一槍命中

曾排隊搶喝！「爆紅手搖飲」消失街頭

粉絲約基努李維來婚禮！真的到了

快訊／2陸男爬上金門大橋橋墩　滿身傷待援

BY2妹Yumi暴瘦「大腿像筷子」親姊罕發文

更多

最夯影音

更多
翁瞇眼一下...車衝落邊坡　10歲孫鎮定先確認爺安危

翁瞇眼一下...車衝落邊坡　10歲孫鎮定先確認爺安危
便當夫人4歲兒腦癌229天離世 她自責淚：是不是把他生壞了

便當夫人4歲兒腦癌229天離世 她自責淚：是不是把他生壞了

3歲妹飯盛湯匙餵哥吃　媽全程拍下笑：相反吧？

3歲妹飯盛湯匙餵哥吃　媽全程拍下笑：相反吧？

遇違停！騎士勸移車17次　駕駛不聽反嗆：有病啊

遇違停！騎士勸移車17次　駕駛不聽反嗆：有病啊

《流星花園》王東跳起來暴打老婆！ 「懷孕」也不放過...道歉硬拗：解脫了

《流星花園》王東跳起來暴打老婆！ 「懷孕」也不放過...道歉硬拗：解脫了

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面