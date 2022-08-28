近視士兵沒戴眼鏡　「把長官看成靶」一槍命中！35歲中士當場死亡

▲ 希利爾在訓練中意外身亡。（圖／Welsh Guards Charity）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國陸軍步兵團「威爾斯衛隊」（Welsh Guards）一名中士意外中彈身亡，原因竟是一名重度近視的士兵在夜間訓練中未戴眼鏡，將他看成木製的射擊靶，對他開了致命一槍。儘管他身穿防彈衣，最終仍宣告不治。

根據《每日郵報》，威爾斯衛隊希利爾中士（Gavin Hillier）去年3月4日在彭布羅克郡陸軍步槍靶場夜間訓練中擔任安全監督員，穿著一件能見度極高的螢光黃色背心，頭盔後方還綁著紅色螢光棒，卻被一名沒戴眼鏡的近視士兵開了一槍，當場死亡。

調查報告顯示，這名士兵視力極差，起初因此被拒絕加入，後來配戴矯正鏡片並重新評估後才被允許服役。由於醫療保密規定，陸軍醫務人員無法告知指揮官這名士兵需要戴眼鏡，但他有責任這麼做。

這名士兵當時顯然無法分辨人體和木製射擊靶，由於沒有戴眼鏡，若想擁有和正常人一樣的雙眼視力，他必須將距離縮短3倍，若只用右眼則必須縮短6倍。當時他已在陸軍服役18個月，但在靶場實彈攻擊上相對缺乏經驗。

報告指出，導致希利爾死亡的因素有14項，並提出20項建議，以避免類似意外再度發生。35歲的他育有2個孩子，曾參與伊拉克及阿富汗戰爭，突如其來的死訊令妻兒心碎。英國陸軍對死者家屬致哀之際則拒絕透露開槍的士兵下落。

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