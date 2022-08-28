照片曝光！美軍2巡洋艦通過台灣海峽　第七艦隊證實

▲美軍第七艦隊證實，巡洋艦「昌塞勒斯維號」及「安堤坦號」於當地28日通過台海。（圖／翻攝自第七艦隊官網）

記者詹雅婷／綜合報導

路透獨家披露，美國海軍兩艘巡洋艦通過台灣海峽，是美國眾院議長裴洛西訪台後首見。對此，美軍第七艦隊發聲明指出，巡洋艦「昌塞勒斯維號」及「安堤坦號」28日例行性通過台海，展現美國對自由開放印太地區的承諾。

依據第七艦隊的聲明，昌塞勒斯維號（USS Chancellorsville）與安堤坦號（USS Antietam）於當地時間28日通過台灣海峽，經過的水域符合國際法的公海航行和飛越自由適用範圍，美軍會在國際法允許的任何地方飛行、航行與執行任務。

CNN指出，這是裴洛西（Nancy Pelosi）訪台引發緊張情勢加劇之後，美國海軍首次在台海航行。台灣海峽平均寬度約180公里，把台灣與中國大陸分隔開來。路透社指出，這類行動通常持續約8至12小時，並受到中國軍方密切監控。

The @USNavy's #USSAntietam and #USSChancellorsville are conducting a routine Taiwan Strait transit August 28 (local time) through waters where high seas freedoms of navigation and overflight apply in accordance with international law.



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