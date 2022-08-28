南韓9歲天才兒童現況曝光！明年將就讀「高中名校」　智商高達204

▲南韓年僅9歲的天才神童白姜賢預計明年將進入高中就讀。（圖／翻攝自Instagram@ganghyeon_baek）

記者羅翊宬／編譯

南韓天才兒童白姜賢（백강현，音譯）過去曾因為高超的詞曲創作能力、豐富且細膩的情感表達方式登上綜藝節目，今年剛滿9歲的他才於4月進入國中就讀，沒想到近日又傳出錄取首爾科學高中，將會從明年起入學就讀。

根據韓媒《朝鮮日報》，白姜賢昨（27）日在社群網站Instagram上傳一張在首爾科學高中校門前拍攝的照片，相片中他右手遮住陽光、左手比起V的勝利手勢，他在貼文內寫道，「我是年滿9歲的白姜賢，學長姐我們明年見喔，請多多指教。」

白姜賢出生於2012年11月，2016年曾經因為高智商而受邀出演SBS電視台的綜藝節目《英才發掘團》，當時僅41個月大的他樣樣精通，不僅會彈鋼琴、作曲，在數學領域上也展現出驚人天賦，他3歲時就會分解一次方程式、4歲時就會解二次方程式，令人嘖嘖稱奇。

▼白姜賢4歲時就會彈鋼琴、作曲。



據悉，白姜賢的智商若以魏克斯勒（WAIS）成人智力量表測試，其IQ可達164；而若是以門薩國際（Mensa）提供的測試量表計算，則IQ甚至高達204。白姜賢自從2019年進入小學就讀後，隔年便升上5年級，今年4月更提早進入國中就讀。

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