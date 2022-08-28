運河撈到浮屍！驚傳是「失蹤已久」女主持人　手腳綁石慘死

▲34歲記者兼電台主持人坎蒂妲（Candida Cristal Vazquez）不幸身亡。（圖／翻攝推特）



記者吳美依／綜合外電報導

墨西哥濱海度假勝地馬薩特蘭（Mazatlan）發生駭人事件，警方25日在運河撈起一具浮屍，被認為是失蹤1個多月的女記者兼主持人坎蒂妲（Candida Cristal Vazquez）。當地媒體報導，死者手腳都被綁著石頭，頸部還繞著一條繩子，被裝進袋子裡丟棄。

坎蒂妲除了是記者、電台主持人，也在警方的通訊部門工作。她7月21日下午將近6時離開住家，身穿無袖上衣、緊身褲及球鞋，但被發現時，卻穿著襯衫與短褲。

市長貝尼特斯（Luis Guillermo Benitez）27日表示，雖然遺體有待法醫相驗，不過「所有事物都表明那就是她」。該州總檢察長26日也在聲明中指出，坎蒂妲家屬已到場指認遺體，但還需等待DNA檢測結果出爐，才會正式確認死者身分。

保護記者委員會（CPJ）向《路透社》表示，他們正在調查，坎蒂妲之死是否與記者職業有關。國際人權組織「第19條」（Article 19）數據顯示，墨西哥今年至少18名記者遇害，成為史上最多新聞從業人員死亡的一年，光是1-6月針對記者的攻擊事件就高達331起，大多數涉及恐嚇、威脅及騷擾。