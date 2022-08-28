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陳時中談政府效率　蔣萬安競辦：是指疫苗採購合約塗黑遮蔽？

▲▼國民黨全代會,蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中針對疫苗採購合約說詞反覆，國民黨台北市長參選人蔣萬安競選辦公室副發言人蕭羽耘今（28）日表示，陳時中承認保密協議有解密用的「除外條款」，也證實這一年多來聯合衛福部「長期藐視國會」，即便立委們在調閱小組多次明確要求「完整公開」遮蔽內容，但陳時中堅決反對，如今扯政府效率難道是指「塗黑遮蔽」？

陳時中昨日表示，蔣萬安是立法委員，是調閱小組召集人，過了一年才說看不到，「如果政府的效率是這樣子，那政府一定停擺的」，當初開會時就要清楚講出來，不要事後再來講，這樣會議會開不完，「拿出來的東西你不滿意，你就講啊。」

對此，蕭羽耘說，當蔣以立法委員身分當場要求公開塗黑內容時，陳時中和衛福部不知何等原因從未正視，還要瓜田李下封存合約30年。「陳時中還有臉談政府效率？」蕭羽耘直言，單就疫苗採購一事，去年2月、3月間，執政黨在買不到BNT疫苗，且得知AZ產能有問題的時候，竟不是積極購買莫德納，而是押注各項數據尚未完備的高端疫苗，讓絕大數尚未接種疫苗的人民，冒著極大染疫風險空等。

回顧疫情在去年5月19日提升全國三級警戒，當時疫苗施打率極低。對此，蕭羽耘說，鴻海、慈濟等民間團體接力協助捐贈，時任指揮官的陳時中酸郭董拿不到「原廠授權書」；而蘇貞昌也唱衰，疫苗跟口袋裡的錢不一樣，刻意刁難卡關。但最後民間團體克服萬難採購成功，不僅合約公開透明，疫苗到貨速度還比政府快。

蕭羽耘批評，若民間團體未出手相助，按照陳時中口中的「政府效率」，5月19日三級警戒起，隔了整整三個月，高端才胡亂問世，原來陳時中為了高端疫苗不惜犧牲國民健康？蕭羽耘指出，陳時中曾說，高端疫苗全部到期日是6、7月，而據指揮中心8月中旬公布，仍有超過174萬劑庫存量，試問陳時中，價值落在大約14億新台幣的高端疫苗，是要浪費公帑直接銷毀，還是要冒險延長保存期限？難道這就是陳時中的效率？那真讓台北市民不敢恭維。

蕭羽耘表示，陳時中常常因疫苗合約問題動怒，在此奉勸他盡早解開疑雲、快點公開合約，就不會走到成日被在野黨、台北市民及全國人民追著解謎的窘境。

 
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