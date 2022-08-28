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染新冠竟癱瘓！6歲小妹「腦腫腎衰」躺床昏迷　醫嚇：沒看過這種事

▲▼ 澳洲6歲女童麥琪拉（Mikayla Sullivan）確診新冠肺炎後，引發罕見反應。（圖／翻攝gofundme）

▲6歲女童麥琪拉（Mikayla Sullivan）確診新冠肺炎後，出現罕見的嚴重反應。（圖／翻攝gofundme）

記者吳美依／綜合報導

澳洲6歲女童麥琪拉（Mikayla Sullivan）確診新冠肺炎後，症狀急速惡化，她沒辦法說話或走路，經檢查才發現腦部及脊椎腫脹，之後甚至開始腎衰竭，只能躺在床上昏迷不起。5名醫師組成的醫療團隊表示，他們從未看過新冠引發這種反應。

今年7月，麥琪拉的家人染疫隔離期間，她突然因為腹痛送醫，而且一抵達醫院就倒地不起，接受篩檢才發現也確診了，同時診斷出胃炎。4天後，小女孩出院回家，卻無法說話或走路，但母親蒂芬妮（Tiffany Sullivan）以為孩子「絕對是累壞了」。

隔日，醫院回電表示，麥琪拉的症狀「不正常」，應該立刻回診，她在昆士蘭兒童醫院接受磁共振成像（MRI）檢查，才發現腦部及脊椎腫脹，再度住院治療卻不見起色，第3天甚至出現腎衰竭狀況，已經無法保持清醒。幸好，在醫療團隊積極救治下，小女孩逐漸好轉，堅強挺過4周療程，已經出院返家。

蒂芬妮表示，女兒非常活潑健康，沒有自身免疫疾病，或者其他潛在醫療狀況，在確診之前一切正常，沒想到「新冠差點殺死她。」她透露，「麥琪拉昨天開始走路，但她的講話及細膩動作都被嚴重影響，這都是因為新冠肺炎」，也在募資平台GoFundMe籌措醫療及休養費用。

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