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美韓「乙支自由護盾」第二部明展開　將進行攻擊直升機射擊訓練

▲▼南韓士兵參加美韓聯合軍演「乙支自由護盾」的反恐演習。（圖／路透）

▲南韓士兵參加美韓聯合軍演「乙支自由護盾」的反恐演習。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

隨著北韓（朝鮮）今年頻繁試射各種類型導彈、加上恐於今年內進行第7次核試驗，美國、南韓8月進行近年來規模最大的聯合軍演「乙支自由護盾」（UFS, Ulchi Freedom Shield），將北韓設定為假想敵，進行首都圈保衛戰，明（28）日起韓美將展開聯合軍演的第2半部。至今，北韓尚未表達官方立場。

根據韓媒《News1》，美國、南韓於8月22至26日首先進行聯合軍演的第1半部，其中16至19日實施「危機管理練習」，軍演假定若北韓挑起的軍事挑釁全面擴大，則美韓聯合戰力將轉換為戰時體制，以擊退來自北韓的攻擊；而22至25日則為南韓政府原訂的「乙支練習」，其目標為將政府各部門轉換為戰時體制，以求進入國家全面戰。

＊乙支，從高句麗嬰陽王時期的名將「乙支文德」得名，當隋朝第二次派遣百萬大軍進犯高句麗、深入首都平壤時，乙支文德在薩水（清川江）以妙計成功擊退隨軍，薩水大捷為韓國戰爭史上的三大捷之一。

隨著新冠全球疫情趨緩，此次美韓聯軍更將在軍演實施睽違多年的「聯合野外機動訓練」（FTX）共13個項目，其中在第2半部軍演時將實施美韓聯合戰力的攻擊直升機射擊訓練、海上反潛機作戰訓練等。

此次美韓聯合軍演也首次交由南韓陸軍大將、美韓聯合司令部副司令官安炳錫（안병석，4星將軍）進行指揮調度，作為南韓軍在「完全作戰能力」（FOC）實力評鑑。

▲▼駐韓美軍與南韓士兵參與了「乙支自由護盾」反恐演習，而南韓陸軍大將安炳錫首次指揮演習。（圖／路透）

▲駐韓美軍與南韓士兵參與了「乙支自由護盾」反恐演習，而南韓陸軍大將安炳錫首次指揮演習。（圖／路透）

另外，南韓軍方將嚴密監控北韓是否將在聯合軍演的第2半部進行軍事挑釁。南韓國防部長李鐘燮於26日表示，「目前北韓已完成進行第7次核試驗的事前準備工作，且高度譴責韓美聯合軍演」。據悉，北韓曾於本月17日、聯合軍演進行的第2天從平安南道向西發射2枚巡弋飛彈。

目前北韓僅透過宣傳媒體高度譴責美韓聯合軍演，至於當局則未表達正式立場，而北韓軍方也未針對軍演進行直接的武力挑釁行為。

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