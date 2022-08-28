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巴基斯坦暴雨釀「聖經級洪災」！近千人身亡　3300萬人無家可歸

▲▼ 巴基斯坦洪災已近千人死亡。（圖／路透）

▲ 巴基斯坦洪災已導致近千人死亡。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴基斯坦6月以來遭受破壞系季風降雨引發的「聖經級洪災」，至今已導致近1000人喪命及數千人受傷，還有超過3300萬人流離失所。總理謝里夫（Shehbaz Sharif）對外求援，請求國際社會幫助對抗這場致命災難。

根據《衛報》，巴基斯坦政府6月就宣布進入緊急狀態，以因應雨季帶來的洪水，但災情仍持續擴大，26至27日2天內就有45人喪生，使得累計死亡人數來到982人，傷者達到1456人。

▲▼ 巴基斯坦洪災已近千人死亡。（圖／路透）

▲ 今年洪災造成有紀錄以來最大規模損失。（圖／路透）

許多地區對外交通中斷，使救援人員難以疏散數千名受困者，其中又以俾路支省（Balochistan）及信德省（Sindh）受災最為嚴重。根據BBC，出身信德省的謝里夫表示，該省降雨量幾乎達到8月平均雨量的8倍，視察災區後坦言，災難程度比預期更大。

洪水在巴基斯坦並不罕見，但居民表示，今年的降雨前所未有，一名當地官員更稱之為「聖經般地洪水」。謝里夫指出，此次洪災造成的損失相當於2010及2011年的洪水，是有紀錄以來最慘的一次，呼籲國際社會出手相助。

▲▼ 巴基斯坦洪災已近千人死亡。（圖／路透）

▲ 失去家園的災民無處可去。（圖／路透）

BBC記者開車經過信德省，發現每個村莊都有無家可歸的災民。省政府則表示，並非地方當局不夠努力，而是已經力不從心，認為這是氣候變遷帶來的災難，卻是巴基斯坦人民受到的影響最嚴重，尤其是貧困地區的居民。

由於大片土地被洪水淹沒，但水退得不夠快，無法展開重建，災民只能等待雨停和水位下降，並等待被分配到更多資源，除此之外無可奈何。

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