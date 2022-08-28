烏克蘭「叛國情報官」被炸死　車開一半慘淪火球影片曝光

Askyar Laishev is a Ukrainian traitor who switched sides & joined the Russian forces in 2014.



After Russia took control of Starobelsk, in the Luhansk Region, on March 2nd 2022, he was given a top position in the local police there.



Ukrainian partisans bombed his car on Aug. 11 pic.twitter.com/WE6QDrO5Qm — Visegrád 24 (@visegrad24) August 26, 2022

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭前安全官員萊舍夫（Askyar Laishev）於2014年叛逃，前往俄羅斯把持、自行宣布成立的盧甘斯克人民共和國，擔任情報部門負責人。本月稍早，他慘遭汽車炸彈暗殺身亡，在路上行駛到一半，整輛汽車淪為火球的恐怖畫面，正好被監視器捕捉下來。

根據影片，本事件發生於8月11日，萊舍夫在斯塔洛伯斯克（Staroblisk）遇害，炸彈引爆後，車身立刻被烈火吞噬，仍繼續往前滑行，在路面留下一片焦黑與剎車痕跡，濃濃黑煙竄至街道兩旁，甚至波及路人與民宅。

▲萊舍夫（Askyar Laishev）遭汽車炸彈炸死。（圖／翻攝推特）

烏東頓巴斯地區的烏克蘭國家抵抗組織（National Resistance）表示，萊舍夫設法從汽車內逃脫，但幾天後仍在醫院內宣告不治。他們在聲明中表示，「我們再次強調，通敵對你的健康有害。所以，每位叛徒希望自己不會遭到報復，都只是徒勞。」

《每日郵報》報導，一份日期標註為8月22日的機密文件顯示，俄軍戰機遭遇一連串襲擊後，計畫把所有機型撤出克里米亞，性能最好的10架戰鬥機，包括6架蘇-35S、4架米格31BM，都已返回位於俄羅斯本土的空軍基地。基輔並未正式承認發動攻擊，但包括烏克蘭官員在內的多位消息人士暗示，烏國特種部隊可能是幕後主使者。