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烏克蘭「叛國情報官」被炸死　車開一半慘淪火球影片曝光

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭前安全官員萊舍夫（Askyar Laishev）於2014年叛逃，前往俄羅斯把持、自行宣布成立的盧甘斯克人民共和國，擔任情報部門負責人。本月稍早，他慘遭汽車炸彈暗殺身亡，在路上行駛到一半，整輛汽車淪為火球的恐怖畫面，正好被監視器捕捉下來。

根據影片，本事件發生於8月11日，萊舍夫在斯塔洛伯斯克（Staroblisk）遇害，炸彈引爆後，車身立刻被烈火吞噬，仍繼續往前滑行，在路面留下一片焦黑與剎車痕跡，濃濃黑煙竄至街道兩旁，甚至波及路人與民宅。

▲從烏克蘭叛逃的萊舍夫（Askyar Laishev）遭汽車炸彈炸死。（圖／翻攝推特）

▲萊舍夫（Askyar Laishev）遭汽車炸彈炸死。（圖／翻攝推特）

烏東頓巴斯地區的烏克蘭國家抵抗組織（National Resistance）表示，萊舍夫設法從汽車內逃脫，但幾天後仍在醫院內宣告不治。他們在聲明中表示，「我們再次強調，通敵對你的健康有害。所以，每位叛徒希望自己不會遭到報復，都只是徒勞。」

《每日郵報》報導，一份日期標註為8月22日的機密文件顯示，俄軍戰機遭遇一連串襲擊後，計畫把所有機型撤出克里米亞，性能最好的10架戰鬥機，包括6架蘇-35S、4架米格31BM，都已返回位於俄羅斯本土的空軍基地。基輔並未正式承認發動攻擊，但包括烏克蘭官員在內的多位消息人士暗示，烏國特種部隊可能是幕後主使者。

 
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