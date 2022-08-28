獨／「舞動生命」芭蕾舞者患罕病失明又失聰　病榻仍捐款認養孩童　

記者楊惠琪／台北報導

「我想用我還沒惡化的一眼餘光，好好看看這個世界」。下個月21日才要過26歲生日的蘇小柔，是一心想要站在世界舞台的芭蕾舞者，才剛考上舞團，正值夢想起飛之際，3個月前卻罹罕見疾病「視神經脊髓炎」，目前左眼失明、左耳失聰，右眼視力僅剩0.05，人生被迫按下暫停鍵，住院以來至少打了400針，剩下30公斤的小身軀，仍奮力與病痛搏鬥，只期待有天康復，重回最愛的舞台。

▲正值夢想起飛之際，卻罹患罕病，蘇小柔的人生被迫按下暫停鍵（圖／翻攝自Facebook／陳欣綠）



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蘇小柔接受《東森新媒體ETtoday》記者採訪時說，雖然家住中壢，但從小就熱愛舞蹈，高中就讀華岡藝校舞蹈科、大學就讀台北市立大學舞蹈系，為了熱愛的舞蹈，從高中開始，就每天中壢、台北往返上學。大一暑假，她隻身徒步環島，花了46天、穿壞4雙鞋，沿途到各鄉鎮的育幼院教小朋友跳芭蕾，「只是想把自己的專業，貢獻給偏鄉的小孩」。

站上國際舞台，一直是蘇小柔的人生目標。大四那年，蘇小柔甄選通過上海迪士尼舞者，當時因為還沒畢業，只好忍痛放棄；畢業後甄選上中國的舞蹈團，在中國各城市巡演4個多月、60多場演出，後來因為中國疫情開始蔓延，2020年1月回到台灣。





▲蘇小柔曾甄選上上海迪士尼舞團，站上國際表演舞台，一直是她的人生目標。（圖／翻攝自Facebook／陳欣綠）

蘇小柔原本想再回到國際舞台，沒想到疫情一燒就是兩年，後來在國內舞蹈教室兼課，今年春天考上舞團，正準備展開全國巡演的排練工作，身體就出了狀況。

今年三、四月間，蘇小柔的身體陸續出現麻痺、無力症狀，她原以為是跳舞的後遺症，不以為意，到了五月下旬，突然左眼出現疊影、頭暈，到醫院掛急診，5月23日住院檢查，隔兩天左眼完全失明，經過近1個月的檢查，才被診斷為罕見疾病「視神經脊髓炎」，每10萬人只有1.9人有機會罹患，同時又併發「休葛蘭氏症」與「前庭神經炎」，而這個併發率也是不到1%。

病程的發展又快又急，蘇小柔5月左眼失明，為了保住右眼，已經做了多次血漿置換、標靶用藥，也動了三次手術，兩週前又發現左耳已經失聰，就在上週，醫生又宣告多了「休葛蘭氏症」與「前庭神經炎」，右眼視力也只剩0.05，醫生擔心也會失明；這幾天她持續嚴重暈眩，一天就曾暈倒5次，短短3個月，體重也從原本的42公斤，剩下30公斤。





▲病程的發展又快又急，蘇小柔目前左眼失明、左耳失聰，右眼視力也僅剩0.05。（圖／翻攝自Facebook／陳欣綠）

儘管幾乎所有的壞運都降臨在她身上，面對不確定的病因、未知的治療，蘇小柔的每一天都是且戰且走。但她從不自怨自艾，還說：「我考進了舞團，正要開始我的夢想，老天卻讓我進了醫院」，面對治療，從沒有一刻鬆懈，「我要努力跟病魔打仗，跟這些非常痛苦的治療當朋友，未來還要重新站上表演舞台」。

師長親友是支持蘇小柔勇敢對抗病痛的動力，平日有同學朋友輪班陪伴打氣，假日則是家人照顧。為了讓愛循環，蘇小柔在病榻中，儘管面臨沉重的醫藥負擔，仍每月捐款給愛盲基金會，「自從左眼失明後，我深刻體會到，盲人所遭受的挫折」，她還認養家扶中心的孩子，「過去總擔心自己的能力不夠，無法照顧好一個孩子，在經歷一次次以為無法挺過的挫折，我想我準備好了」。

▲蘇小柔力抗病魔，希望有日能重返最愛的國際舞台。（圖／翻攝自Facebook／陳欣綠）

發病3個月來，為了穩住病情，蘇小柔已經花了150萬元醫藥費，卻仍堅持捐款行善。蘇小柔的大學學妹家長陳欣綠，接受《東森新媒體ETtoday》記者採訪時說，看著和女兒年紀相仿的女孩，一路為理想努力、一心要站上世界舞台，卻遭無情病痛肆虐到只剩30公斤，「沒想到罕見疾病的用藥如此昂貴，是健保大傘下無法給付的孤兒」。

「未來我如果沒有痊癒，我要怎麼回報？如果身體無法復原，我要怎麼把愛繼續傳承」，蘇小柔原本婉謝捐款的理由，聽在眾人耳裡更是心疼。後來友人在網路上發起捐款活動，希望能減輕她龐大醫療費的壓力，幫助這位熱愛舞蹈的女孩，有朝一日可以重回舞台，發光發熱。

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