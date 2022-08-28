　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭寶清為何參選？ 　前縣長：關鍵還是蔡英文

▲▼民進黨中常會,鄭寶清步入會議室。（圖／記者季相儒攝）

▲鄭寶清。（圖／資料照）

記者皮心瑀／綜合報導

前民進黨立委鄭寶清宣布參選桃園市長，也讓綠營選情再添變化。要參選台北市長的前台南縣長蘇煥智認為，桃園如今將形成四腳督，對民進黨的參選人鄭運鵬非常不利，「但為何造成如此結果呢？關鍵還是蔡英文沒收黨內民主！」

鄭寶清積極爭取參選桃園市長，但在原人選前新竹市長林智堅因論文被認定抄襲退選後，仍等不到上台機會，27日則正式於《董事長開講》粉絲見面會宣布投入桃園市長選舉。鄭寶清說，他在桃園出生，一輩子都在桃園打拚，死後也要葬在桃園，然而，其他人為了選市長遷來桃園，卻都不熟桃園的路，這樣要如何疼惜桃園？他強調，自己要把一輩子打拚下來的經驗、能力與智慧獻給桃園人，拜託大家給他機會為桃園留下良心、公平正義、民主法治。

蘇煥智分析，林智堅退選後，如果採取民主初選產生候選人，以鄭寶清性格應也不敢違紀參選。但民進黨以派系協商總統作主「指定接班人」，沒收民主程序，導致鄭寶清參選反而具有民主正當性。

蘇煥智也直言，鄭寶清宣布參選後，加上鄭運鵬、國民黨的張善政和民眾黨的賴香伶，讓桃園市成為「四腳督」局面，但這對鄭運鵬的選情非常不利。

面對鄭寶清的參選，民進黨桃園市黨部回應，一旦正式登記，就會開除黨籍。

ET快訊
快訊／外役監逃犯抓到了！　29歲許亞倫落網
快訊／11號颱風「軒嵐諾」最快今生成　路徑曝光
照片曝光！美軍2巡洋艦通過台灣海峽　第七艦隊證實
快訊／北市紅綠燈遭「連根拔起」！　傾斜倒塌躺路口
鄭寶清為何參選？ 　前縣長：關鍵是蔡英文
快訊／午後雷雨提早開炸！　7縣市大雨特報
台南Josh被妹貼太開心　「新嫂子」臉黑了：小心一點
閨蜜愛穿瑜伽褲「下面形狀明顯」！　她勸遮一下被回這句

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不畏黨紀處分！國民黨里長到場力挺黃珊珊　「祝高票當選」

全代會未提九二共識　朱立倫：夏立言訪陸當面表達對軍演不滿

黃珊珊發言人團隊亮相！前女主播出任　國民黨2青年軍也加入

疫苗採購爭議　陳時中批蔣萬安：連手上權力都不知如何運用

陳時中談政府效率　蔣萬安競辦：是指疫苗採購合約塗黑遮蔽？

2個女人的戰爭！黃捷、柯志恩為動保政見抄襲槓上　陳其邁回應了

全代會提李登輝、18歲公民權　朱立倫：除了正藍也要中間選民

調降1成社宅租金如何確保財源？　陳時中：青年政策不該將本求利

「民進黨只會關門罵自己人」　朱立倫替夏立言反擊：他們做了什麼？

鄭寶清為何參選？ 　前縣長：關鍵還是蔡英文

翁瞇眼一下...車衝落邊坡　10歲孫鎮定先確認爺安危

便當夫人4歲兒腦癌229天離世 她自責淚：是不是把他生壞了

3歲妹飯盛湯匙餵哥吃　媽全程拍下笑：相反吧？

《流星花園》王東跳起來暴打老婆！ 「懷孕」也不放過...道歉硬拗：解脫了

遇違停！騎士勸移車17次　駕駛不聽反嗆：有病啊

高雄球棒隊出沒攔車猛砸窗　2阿嬤奮勇勸架！網：Respect

妹子解剖課徒手抓青蛙　崩潰尖叫：怎麼這麼肥

三寶神之傾角靠左右轉　網：壓車外內外沒毛病XD

趙小僑帶女兒回家「婆婆抱孫哭了」　劉子銓「狂聞她嫩腳」超寵親不停

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

不畏黨紀處分！國民黨里長到場力挺黃珊珊　「祝高票當選」

全代會未提九二共識　朱立倫：夏立言訪陸當面表達對軍演不滿

黃珊珊發言人團隊亮相！前女主播出任　國民黨2青年軍也加入

疫苗採購爭議　陳時中批蔣萬安：連手上權力都不知如何運用

陳時中談政府效率　蔣萬安競辦：是指疫苗採購合約塗黑遮蔽？

2個女人的戰爭！黃捷、柯志恩為動保政見抄襲槓上　陳其邁回應了

全代會提李登輝、18歲公民權　朱立倫：除了正藍也要中間選民

調降1成社宅租金如何確保財源？　陳時中：青年政策不該將本求利

「民進黨只會關門罵自己人」　朱立倫替夏立言反擊：他們做了什麼？

鄭寶清為何參選？ 　前縣長：關鍵還是蔡英文

邱鋒澤卸《娛百》主持！「五堅情」小賴接棒上陣

快訊／花蓮外役監逃犯抓到了！29歲許亞倫苗栗落網

小威退休倒數！和姊姊大威獲美網女雙外卡　4年來首度攜手

達比修有7局好投壓制皇家　大聯盟生涯90勝入袋

黛安娜王妃個人座駕　Ford Escort拍得2600萬

協助台南大北門區身障朋友自立　社會局與慈光心智關懷協會辦理小作所

鄭家純「服裝太害羞」　為女性砸千萬網嗨：造福陰間

爽拍療癒系美照！火車呼嘯而過成台南新熱點　還能順遊濕地太過癮

最後一天！3.5萬人擠爆鹽酥雞嘉年華　全國近百知名店家都在高雄

小三「裸體熱舞」娛人夫：性侵你要負責　正宮把影片貼臉書求償

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

政治熱門新聞

誰能成為下一任總統民調曝　吳子嘉：他搶賴4%就贏了

鄭寶清宣布參選　民進黨：登記就開除黨籍

鄭寶清參選桃園　鄭運鵬競辦回應

陸無人機侵擾小金門！　金防部證實

「國防高層該醒了」　他憂：陸無人機攜炸彈呢？

參選人擺拍露奶　黃安轉發力挺

快訊／鄭寶清宣布參選桃園市長　四腳督正式成形

她揭林智堅論文案因助理1舉動而起　點名5人才是「毀林小組」

鄭寶清為何參選？ 　前縣長：關鍵還是蔡英文

鄭寶清參選端牛肉　桃青年買房自備款由政府籌措

陸委會：夏立言赴陸「呼應對岸統戰旋律」

黃捷怒控抄襲動保政見　柯志恩反擊：收割的才是她

鄭寶清參選桃園　 民進黨回應了

柯志恩提寵物政策　黃捷傻眼：全是我公聽會內容

更多熱門

相關新聞

許淑華：對論文有絕對信心不退選　她再曝關鍵證據打臉

許淑華：對論文有絕對信心不退選　她再曝關鍵證據打臉

國民黨南投縣長參選人、立委許淑華遭爆論文抄襲爭議，許日前受訪表示，她對自己的論文有絕對的信心，因此沒有退選的問題。但揭發她論文抄襲的高雄市左營、楠梓議員參選人吳佩蓉再度拿出關鍵證據，指許淑華的碩士論文抄襲前下屬謝百傑發表在《研習論壇》的月刊文章，更侵害了行政院人事行政總處的著作權，呼籲行政院提告求償。

遭點名是否挺廢死　陳其邁：支持嚴懲暴徒

遭點名是否挺廢死　陳其邁：支持嚴懲暴徒

黃珊珊疑行政不中立？　陳時中：未來分寸會拿捏更好

黃珊珊疑行政不中立？　陳時中：未來分寸會拿捏更好

柯文哲政見跳票？　陳時中承諾：興建社宅達4萬戶

柯文哲政見跳票？　陳時中承諾：興建社宅達4萬戶

黃珊珊曝競選主軸「偉大市民，齊步共贏」

黃珊珊曝競選主軸「偉大市民，齊步共贏」

關鍵字：

2022九合一大選2022桃園市長

讀者迴響

熱門新聞

LINE新功能！群組也可以「@ALL」　網友怨：希望能關閉

被反鎖浴室3天靠自來水求生！她留絕望遺書

S2O驚見「女體盛」辣妹躺平任食

閨蜜愛穿瑜伽褲　「下面形狀明顯」阿伯猛盯

網紅酸殉職2警　台南警將嚴辦

今全台變天！大雷雨地區曝　恐有新颱預估路徑出爐

男友撞爛賓士！女友下衣失蹤「正面照曝光」

他曝「有錢人的家」長這樣　全場嚇慘了

快訊／2陸男爬上金門大橋橋墩　滿身傷待援

呂捷遭廢死支持者嗆聲！不忍回擊了

誰能成為下一任總統民調曝　吳子嘉：他搶賴4%就贏了

拾荒3年賺1190萬元　真相打臉了

曾排隊搶喝！「爆紅手搖飲」消失街頭

今防劇烈天氣！恐有新颱大迴轉　轉涼時間曝

S2O直擊／具俊曄救場2萬人濕身！

更多

最夯影音

更多
翁瞇眼一下...車衝落邊坡　10歲孫鎮定先確認爺安危

翁瞇眼一下...車衝落邊坡　10歲孫鎮定先確認爺安危
便當夫人4歲兒腦癌229天離世 她自責淚：是不是把他生壞了

便當夫人4歲兒腦癌229天離世 她自責淚：是不是把他生壞了

3歲妹飯盛湯匙餵哥吃　媽全程拍下笑：相反吧？

3歲妹飯盛湯匙餵哥吃　媽全程拍下笑：相反吧？

《流星花園》王東跳起來暴打老婆！ 「懷孕」也不放過...道歉硬拗：解脫了

《流星花園》王東跳起來暴打老婆！ 「懷孕」也不放過...道歉硬拗：解脫了

遇違停！騎士勸移車17次　駕駛不聽反嗆：有病啊

遇違停！騎士勸移車17次　駕駛不聽反嗆：有病啊

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面