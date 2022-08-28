鄭寶清為何參選？ 　前縣長：關鍵還是蔡英文

▲鄭寶清。（圖／資料照）

記者皮心瑀／綜合報導

前民進黨立委鄭寶清宣布參選桃園市長，也讓綠營選情再添變化。要參選台北市長的前台南縣長蘇煥智認為，桃園如今將形成四腳督，對民進黨的參選人鄭運鵬非常不利，「但為何造成如此結果呢？關鍵還是蔡英文沒收黨內民主！」

鄭寶清積極爭取參選桃園市長，但在原人選前新竹市長林智堅因論文被認定抄襲退選後，仍等不到上台機會，27日則正式於《董事長開講》粉絲見面會宣布投入桃園市長選舉。鄭寶清說，他在桃園出生，一輩子都在桃園打拚，死後也要葬在桃園，然而，其他人為了選市長遷來桃園，卻都不熟桃園的路，這樣要如何疼惜桃園？他強調，自己要把一輩子打拚下來的經驗、能力與智慧獻給桃園人，拜託大家給他機會為桃園留下良心、公平正義、民主法治。

蘇煥智分析，林智堅退選後，如果採取民主初選產生候選人，以鄭寶清性格應也不敢違紀參選。但民進黨以派系協商總統作主「指定接班人」，沒收民主程序，導致鄭寶清參選反而具有民主正當性。

蘇煥智也直言，鄭寶清宣布參選後，加上鄭運鵬、國民黨的張善政和民眾黨的賴香伶，讓桃園市成為「四腳督」局面，但這對鄭運鵬的選情非常不利。

面對鄭寶清的參選，民進黨桃園市黨部回應，一旦正式登記，就會開除黨籍。