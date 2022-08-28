媽媽癲癇病發險溺死！　10歲男童跳入水中救母影片曝

HEROIC: Lori Keeney shared this video, recorded Aug. 5 at her family's Oklahoma home, to acknowledge her 10-year-old son's bravery. Gavin didn't hesitate to jump into action to keep his mother's head above water before his grandfather came to help. https://t.co/3RVJiFR7us pic.twitter.com/GpDdYQYeOw — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) August 26, 2022

記者張靖榕／綜合外電報導

美國奧克拉荷馬州女子洛芮（Lori Keeney）日前在自家游池戲水時，突然癲癇發作，才剛離開泳池的10歲兒子加文（Gavin Keeney）見狀立刻跳回水裡把媽媽拉到爬梯旁，這時洛芮的父親也趕來一起將她拉出泳池。監視器畫面曝光，加文的英勇行為受到許多人讚揚，洛芮也因此躲過了在自家泳池溺斃的死劫。





▲加文跳入水中拯救媽媽。（圖／翻攝推特）

綜合外電報導，事件發生於本月5日，洛芮和兒子加文在自家庭院的泳池內戲水，加文離開泳池準備要進屋，這時洛芮突然癲癇發作，無法控制肢體的她臉面朝下浸泡在水內，加文立刻從門廊奔向泳池，縱身跳入水中，從後面拖住洛芮腋下，緩緩將她拖下爬梯旁。

洛芮仍處在癲癇狀態，但加文無法一個人把母親拉出去，只能一手勾住爬梯，一手抱住洛芮。大約30秒後，洛芮的父親趕到，才和加文一起把洛芮拉出泳池，他們養的小狗也因為好奇想爬上爬梯。

洛芮上傳監視器畫面，在臉書寫下驚險過程，雖然影像中的自己因為癲癇無法控制身體讓她很難看下去，卻可以看見兒子救她一命的寶貴畫面。

事實上這已非加文第一次在危急時刻幫助母親度過難關，洛芮說大約1年半前，剛剛做完手術的她無法順利吞嚥食物，吃到一半噎到了，加文並沒有慌張大哭，而是想辦法幫忙她，還用上了哈姆立克法，「我真的記得的最後一件事是，那時候他雙手環繞住我，用盡所有的力氣擠壓，然後說『媽媽，我不夠強壯』，接著就去打911報案了。」

洛芮感謝又同時心疼自己的兒子，年紀輕輕就要處理一堆她的突發狀況，「他總是處理得很好」。