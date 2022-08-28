主播一頭灰髮遭開除　溫蒂漢堡變色力挺：髮色如何都一樣

▲主播拉佛萊姆近日透露遭公司解雇。（翻攝CTV Youtube）

圖文／鏡週刊

加拿大電視網（CTV）新聞主播拉佛萊姆（Lisa LaFlamme）近日透露遭公司解雇，媒體透露，原因為該公司高層不滿拉佛萊姆帶著一頭灰白髮上鏡，此舉則引起熱議，加拿大溫蒂漢堡（Wendy's）則將一頭紅髮商標換成一頭灰髮，力挺拉佛萊姆以自己喜歡的模樣上鏡。

《衛報》報導，現年58歲的拉佛萊姆近日在推特上宣布已被加拿大電視網解雇，她表示對這個決定措手不及，且仍感到震驚與悲傷，她認為自己有還有很多時間來講述故事。拉佛萊姆在加拿大電視網服務35年，曾獲得最佳新聞主播獎。

新冠肺炎大流行期間，拉佛萊姆停止染髮，自然展現她的髮色，並稱此舉為一種「解放」。但她的髮色卻遭高層垢病，加拿大《環球郵報》（Globe and Mail）報導，加拿大電視網高層管梅林（Michael Melling）在內部會議質問「誰准拉佛萊姆頂著一頭灰白髮上鏡？」，兩人曾在新聞觀點上發生衝突，之後梅林通知拉佛萊姆被解雇一事。

加拿大電視網母公司貝爾媒體則發聲明表示，拉佛萊姆被解雇是因為觀眾收視習慣改變，但對拉佛萊姆髮色問題隻字未提。拉佛萊姆被解雇一事引起外界熱議，溫蒂漢堡也發聲力挺，將原本一頭紅髮的商標換成一頭灰髮，並標上#LisaLaflamme和#NewProfilePic標籤，寫下「無論髮色如何都一樣」。





更多鏡週刊報導

S2O負責人批「被陰」文化部再度回擊 北市法務局：已違法

衰！遭誤認「台南弒警凶嫌」警方已道歉 陳男父對兒喊話：出獄一起改名

台灣抗疫將滿千日！文總攜民間辦音樂會致敬「防疫國家隊」 豪華演出陣容曝光