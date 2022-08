主播一頭灰髮遭開除　溫蒂漢堡變色力挺：髮色如何都一樣

▲主播拉佛萊姆近日透露遭公司解雇。(翻攝CTV Youtube)

圖文/鏡週刊

加拿大電視網(CTV)新聞主播拉佛萊姆(Lisa LaFlamme)近日透露遭公司解雇,媒體透露,原因為該公司高層不滿拉佛萊姆帶著一頭灰白髮上鏡,此舉則引起熱議,加拿大溫蒂漢堡(Wendy's)則將一頭紅髮商標換成一頭灰髮,力挺拉佛萊姆以自己喜歡的模樣上鏡。

《衛報》報導,現年58歲的拉佛萊姆近日在推特上宣布已被加拿大電視網解雇,她表示對這個決定措手不及,且仍感到震驚與悲傷,她認為自己有還有很多時間來講述故事。拉佛萊姆在加拿大電視網服務35年,曾獲得最佳新聞主播獎。

新冠肺炎大流行期間,拉佛萊姆停止染髮,自然展現她的髮色,並稱此舉為一種「解放」。但她的髮色卻遭高層垢病,加拿大《環球郵報》(Globe and Mail)報導,加拿大電視網高層管梅林(Michael Melling)在內部會議質問「誰准拉佛萊姆頂著一頭灰白髮上鏡?」,兩人曾在新聞觀點上發生衝突,之後梅林通知拉佛萊姆被解雇一事。

加拿大電視網母公司貝爾媒體則發聲明表示,拉佛萊姆被解雇是因為觀眾收視習慣改變,但對拉佛萊姆髮色問題隻字未提。拉佛萊姆被解雇一事引起外界熱議,溫蒂漢堡也發聲力挺,將原本一頭紅髮的商標換成一頭灰髮,並標上#LisaLaflamme和#NewProfilePic標籤,寫下「無論髮色如何都一樣」。

Because a is a regardless of hair colour. #LisaLaFlamme #NewProfilePic pic.twitter.com/g7i7kqwYrw