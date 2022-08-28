實況主「邊實況邊壞壞」以為沒人發現！　窗戶反射出賣真相

記者林彥臣／綜合報導

一位疑似來自秘魯的Twitch直播主金米卡（kimmikka），日前疑似在直播的同時，還跟男友發生做愛，以為在鏡頭外沒有拍下過程，但是因為她當時的表情「逐漸母湯」，加上一旁的窗戶玻璃反射，才出賣了這一切。

▲金米卡（kimmikka）當時撐在桌子上，身體也出現奇怪的扭動。（圖／翻攝自推特）



綜合外媒報導，雖然觀眾視角看似一切正常，但金米卡的表情和身體角度，幾乎洩露了這令人震驚的直播中發生的事情，加上窗戶的倒影，更是準確地像觀眾呈現所發生的事情。

▲逐漸母湯的表情，加上窗戶玻璃的倒影都出賣了她。（圖／翻攝自推特）



這起事件很快在實況圈傳開，成千上萬的觀眾開始觀看這則實況影片，Twitch 聽到風聲後，刪除了這段影片，並且禁止了金米卡的帳號。但是很多網友已經備份了這段影片。

▲金米卡今年7月才加入，其實並不有名，也有人懷疑這是假影片。（圖／翻攝自instagram／kim_mikka_）



金米卡在今年 7 月才剛建立帳號，在被禁止時只有 231 名關注者，她聲稱是「酒醉誤事」。儘管她很快就關閉了直播，但是Twitch還是依照規定做懲處，目前還不清楚何時才能夠重新回到平台直播。

儘管這段影片累積了不少觀看人次，但是也有部分網友認為，其實這只是一段造假影片。