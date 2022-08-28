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獨／罕病女舞者力搏病痛　打氣影片惹哭網友 「我的住院日記，未完待續」

記者楊惠琪／台北報導

即將在下月過26歲生日的芭蕾女舞者蘇小柔，正值夢想起飛之際，3個月前卻罹罕見疾病「視神經脊髓炎」，並陸續出現併發症，目前左眼失明、左耳失聰，右眼視力僅剩0.05。同學為她製作打氣影片，紀錄她在病榻下努力抗病的歷程， 在臉書上不斷被分享，吸引逾2000人觀看，惹哭網友，網友湧入留言集氣，祝她早日戰勝病魔。

「人生就是這樣，充滿了未知的挑戰，當我們覺得一帆風順時，可能會遇到一個大逆風，當我們覺得自己在谷底時，一眨眼可能又一帆風順」，蘇小柔接受《東森新媒體ETtoday》記者採訪時說，「謝謝姊妹們製作暖哭的影片，我們還要一起瘋狂，一起創造很多美好回憶，我會努力跟治療當好朋友，我的住院日記未完待續…」。

▲▼好姊妹為蘇家柔製作打氣影片，感動網友，吸引逾2千人觀看。（圖／ 翻攝自Facebook／陳欣綠）

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▲▼好姊妹為蘇家柔製作打氣影片，感動網友。（圖／ 翻攝自Facebook／陳欣綠）

▲▼好姊妹為蘇家柔製作打氣影片，感動網友，吸引逾2千人觀看。（圖／ 翻攝自Facebook／陳欣綠）

蘇小柔說，在臉書記錄生病歷程，一方面是為了讓舞蹈班的學員知道，老師很努力在對抗病魔，一定會回到舞蹈教室為大家上課；一方面也記錄自己的治療點滴，「希望明年的此時，我會記得今年的自己，這麼勇敢的在醫院撐了這麼久」。

打氣影片放上臉書後，吸引網友分享、觀看，打氣留言不斷湧入，「好感動的影片，也好心疼小小年紀的妳要面對如此艱難的任務」、「好難的人生功課，只能不斷為妳喊加油！」、「我知道妳會康復，因為我們會跳舞」、「心疼妳小小年紀經歷了太多人生課題，勇敢的生命鬥士，加油喔！」、「雖然我不認識妳，但看到妳這一路上的抗病過程、好心疼妳、祝妳早日康復」。

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「我想用我還沒惡化的一眼餘光，好好看看這個世界」。下個月21日才要過26歲生日的蘇小柔，是一心想要站在世界舞台的芭蕾舞者，才剛考上舞團，正值夢想起飛之際，3個月前卻罹罕見疾病「視神經脊髓炎」，目前左眼失明、左耳失聰，右眼視力僅剩0.05，住院以來至少打了400針，剩下30公斤的小身軀，仍奮力與病痛搏鬥，只期待有天康復，重回最愛的舞台。

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