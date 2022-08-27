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S2O直擊／活動前一天「11大咖不來了」　攤販嘆：人潮比前年差多了！

記者蕭采薇／台北報導

「S2O Taiwan潑水音樂祭」即將在27、28日登場，但主辦在前一日才宣布包括CL等共11組藝人「確定無法演出」，但拒絕退票，補償方案為可以多帶一人進場。《ETtoday星光雲》直擊現場，還是有不少民眾準備進場，不過前年也有擺攤的攤販卻感嘆：「人潮差多了！」

▲▼「S2O Taiwan潑水音樂祭」現場直擊。（圖／記者蕭采薇攝）

▲「S2O Taiwan潑水音樂祭」現場直擊。（圖／記者蕭采薇攝）

「S2O Taiwan潑水音樂祭」主辦單位斯邦奈，在活動前一日宣布「無法演出名單」包括Yellow Claw、CL、R3hab、KAAZE、MARC VEDO、KSHMR、VINAI、KURA、LE SHUUK、MESTO、Lil Pump，多數藝人在前一天都還未入境，即使趕到台灣，在沒隔離的情況下也不可能上台。

目前「世界百大DJ」排名第11和12名的KSHMR、R3hab，原先都預計登上活動最大舞台，但最終卻無法來台，加上在台灣大眾知名度更高的韓團2NE1隊長CL，等於原先活動主打的「主秀」都沒來，也確實影響現場人潮。

▲▼「S2O Taiwan潑水音樂祭」現場直擊。（圖／記者蕭采薇攝）

▲「S2O Taiwan潑水音樂祭」場外仍有不少攤販。（圖／記者蕭采薇攝）

場外擺攤的民眾，向《ETtoday星光雲》記者直言：「人潮跟前年差太多了！百大DJ幾乎都沒有來，人（指觀眾）也不來了。」不過前年也有擺攤的他說：「但也可能是太熱，之前沒有這麼熱，可能晚一點會比較多人來。」

雖然在網路上群情激憤，但由於台北市法務局已指出主辦拒絕退款的行為「已違法」，加上包括議員苗博雅也公開表示接受陳情，願意協助民眾要求退款，但票券必須「未經使用」。

▲▼s2otaiwan。（圖／翻攝自Instagram／s2otaiwan）

▲「S2O Taiwan潑水音樂祭」下午人潮不多，舞台下頗空曠。（圖／翻攝自官方IG）

因此多數希望退票的民眾也乾脆不去現場，轉由網路申訴或請民代陳情。現場駐守執勤員警也向《ETtoday星光雲》記者表示：「目前為止都沒有看到有抗議或鼓譟的情況。」

▲▼「S2O Taiwan潑水音樂祭」現場演出照片。（圖／翻攝自官方IG）▲▼「S2O Taiwan潑水音樂祭」現場演出照片。（圖／翻攝自官方IG）

▲「S2O Taiwan潑水音樂祭」人潮較下午相比多了些。（圖／翻攝自官方IG）

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