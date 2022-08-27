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柬埔寨再救40豬仔！台籍人蛇主管落網　殘忍「虐豬」手段曝光

▲▼柬埔寨26日救出40名豬仔，並捕獲4名主管級人物，其中1名嫌犯是台灣人。（圖／翻攝自推特）

▲柬埔寨26日救出40名豬仔，其中有4男1女為大馬人。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

柬埔寨加強取締人口販賣案，近日屢屢傳來好消息。西哈努克省警长尊那林27日證實，警方26日連續在人口販運大本營西港偵破2起人口販賣案，共救出40名中國和馬來西亞籍受害者，同時還拘捕了4名人蛇集團的主管級人物，其中一名嫌犯桂玉強（音譯，Guei YuChiang）來自台灣。

▲▼柬埔寨26日救出40名豬仔，並捕獲4名主管級人物，其中1名嫌犯是台灣人。（圖／翻攝自推特）

▲柬埔寨捕獲的3名中國與台灣主管中，嫌犯桂玉強（音譯，Guei YuChiang）是台灣人。（圖／翻攝自推特）

據《柬中時報》報導，西哈努克省警方26日下午突襲位於西港的一座大樓，救出了受困當地的35名中國籍「豬仔」，同時還拘捕了3名應是人蛇集團的主管，其中一人來自台灣，另2人則來自中國。警方初步調查發現，獲救的35名中國「豬仔」是通過非法管道入境柬埔寨，而被拘捕的3名人蛇主管中，有一人專門負責收押「豬仔」大樓的保全工作。警方目前已將這35名受害者帶至警局協助調查。

▲▼柬埔寨26日救出40名豬仔，並捕獲4名主管級人物，其中1名嫌犯是台灣人。（圖／翻攝自推特）

▲柬埔寨捕獲的另一名主管來自馬來西亞。（圖／翻攝自推特）

同日晚些時候，警方也突襲了西港的JinBei4公司，救出5名來自馬來西亞的「豬仔」，同時也捕獲一名同為馬來西亞籍的主管。獲救的4男1女聲稱，他們是在Facebook上看到招聘廣告，聲稱來柬埔寨擔任主管，每月可以獲得1800美元（約新台幣5.5萬元）的高薪，才會陷入詐騙陷阱。

受害者形容，他們抵柬後就直接被載到西港，這時他們才知道，自己的工作內容是從事網路詐騙，而且他們不僅被沒收了手機和護照、每日必須工作17至18個小時，薪水還只有900至1000美元（約新台幣2.7至3萬元），如若工作不達標的話，還會被不斷扣薪，期間也曾多次被轉賣，即使他們提出離職，也會被要求支付2.2萬美元（約66萬元台幣）的賠償金，否則就會再被轉賣到緬甸。

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