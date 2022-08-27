她開車1小時到公司　回頭驚見「半裸陌生男子」全程都在後座

▲女子開車跨州工作，駕駛將近1小時路程後才驚覺後座有一名半裸男子。（示意圖／取自免費圖庫pexels，與本文當事人無關）

記者張寧倢／編譯

美國羅德島州一名女子因為工作地點在麻薩諸塞州，每天上班都得驅車30英里（約48.2公里）才能到達。她上周深夜駕駛著她的SUV將近1小時後，終於到達公司停車場，結果突然發現車內竟有一名半裸的陌生男子全程躺在後座地上，嚇得她立刻撥911報警。

根據《時人》報導，報案女子在20日深夜從羅德島州普洛威頓斯（Providence）開車將近1小時，約在21日午夜前抵達麻州伊斯頓（Easton）的工作地點，到了停車場才發現，一名穿著短褲、一側手臂纏著襯衫的半裸男子竟然躺在她的雪佛蘭Tahoe後座的地板上睡覺。

伊斯頓警方表示，這名現年21歲男子名叫奧索力歐（Jose Osorio）當時明顯嚴重喝醉，後來才發現當天他不僅攝取大量酒精，還有吸食大麻，在精神狀態混亂的情況下進入未上鎖的汽車後睡著，相關部門更稱奧索力歐曾因非法闖入遭到通緝。

女車主表示，開車的路上她一直都在聽podcast，所以才沒發現後座有人。值得慶幸的是，她沒有在這場意外中受傷。

►一家6口吃了「最後晚餐」全數離奇死亡！ 其中5屍詭異倒臥同一處

►菲律賓渡輪「火燒船」影片曝 父親怕2孩子燒死！直接推下海

►手卡在沙發後面！男竟打給消防隊 趕到場「只為幫他把手拔出來」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》