　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

菲律賓渡輪「火燒船」影片曝　父親怕2孩子燒死！直接推下海

記者張寧倢／綜合外電報導

菲律賓一艘渡輪26日在接近首都馬尼拉附近一個港口時突然莫名起火，大風助長了火勢，把船燒成橘紅火球，許多人受不了高溫而跳入水中。還有乘客表示，雖然船員沒有立刻指示棄船，但隨著火勢越來越大，他選擇把2名孩子推入水中，「如果我們不從上面跳下來，我們真的會被燒死。」

▲▼菲律賓馬尼拉一處港口附近25日有渡輪起火，船上至少載有85人，其中1名婦女受傷。（圖／路透）

▲菲律賓一艘渡輪25日在馬尼拉一處港口附近起火，船上至少載有85人，許多乘客跳海求生。（圖／路透）

綜合美聯社外媒報導，菲律賓官員27日表示，往返於各島嶼間的渡輪「亞洲菲律賓號」（Asia Philippines）26日在距離馬尼拉南部八打雁（Batangas）港口約1海里處因不明原因起火，強風迅速助長火勢，船上許多人紛紛跳海逃生。在一艘船隻的幫助下，海岸警衛隊現已撲滅火勢，但渡輪已經燒毀，船上還載運了至少16輛汽車和卡車。

美聯社稱，船上載有87人，包含49名乘客和38名船員，警衛隊人員和志願者已救出大多數受害者，只剩2名乘客下落不明。「CNN菲律賓」則報導，船上的47名乘客和38名船員全數獲救，其中有一名44歲婦女受傷，另外，「亞洲菲律賓號」的客船安全證照已經被吊銷，必須重新接受菲律賓航運局檢查員與驗船師的徹底安全檢查，確定符合適航條件才會重新發放證照。

▲▼菲律賓馬尼拉一處港口附近25日有渡輪起火，船上至少載有85人，其中1名婦女受傷。（圖／達志影像／美聯社）

▲渡輪已經被燒毀，所幸目前僅有其中1名婦女受傷，並無傳出死亡消息。（圖／達志影像／美聯社）

當時在船上的乘客費南德斯（Benedict Fernandez）受訪表示，渡輪接近港口時，船員試圖將引擎重複開關，當時濃煙與火焰突然從第2層甲板竄上來，雖然沒有指示棄船，但因為煙霧已經大到影響視線，他和他的2個孩子以及其他乘客決定從第3層甲板跳進海裡。

費南德斯說，「我把孩子們推下水是因為，如果我們不從上面跳下來，我們真的會被燒死，因為腳底已經開始感覺到熱度了。」他和孩子後來被另一艘船從海裡救了起來，接著被運到一艘拖船上，拖船再將他們帶到港口。

海岸警衛隊表示，目前這艘可搭載約400人的渡輪已經被拖至一處錨地，進行調查。報導指出，由於颱風頻繁、船隻維護不善、過度擁擠與安全法規執行鬆散，海上事故在菲律賓群島相當常見，1987年12月大型渡輪「多納帕茲號」（Dona Paz）和一艘油輪相撞後沉沒，當時造成4300多人死亡的悲劇，是全球承平時期最大的海難事故。

►一家6口吃了「最後晚餐」全數離奇死亡！　其中5屍詭異倒臥同一處

►3萬英呎高空「機師突暈倒」緊急迫降大delay　只賠450元乘客氣炸

►手卡在沙發後面！男竟打給消防隊　趕到場「只為幫他把手拔出來」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►馬卡龍色「泡麵碗」買一送一！不只可愛還超好用

►一穿就有「女團腿」！石墨烯孅塑褲才899元

ET快訊
S2O直擊／辣妹等嘸CL　「反正不能退」還是來了
同淪小三！女星挺古力娜扎「當年沒勇氣」　網傻眼：妳是被抓姦
菲律賓87人渡輪「火燒船」影片曝　父推2孩下海
快訊／長榮芭比Q了！　7貨櫃「凹扁變形」畫面曝光
祖雄女友超懂「如何讓男人做家事」！　羞爆暗示他秒聽話
好市多獨賣「吳寶春月餅1顆117元」他曝口感！　網戰翻
S2O「唯一大咖」抵台　演出時間直接x3

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

亞洲50最佳街頭小吃出爐！台灣3國民美食上榜　CNN：沒試過就不完整

菲律賓渡輪「火燒船」影片曝　父親怕2孩子燒死！直接推下海

柬埔寨救出865「豬仔」！起獲AK步槍、265子彈　人蛇像擁小軍火庫

翅膀休息1天！白頭海鵰現身機場「乖乖排隊過安檢」　旅客忙拍照

3惡匪綁架男童撕票！　村民憤怒難平「衝警局抓人」拖出活活燒死

日本人英語實力沒進步！慘遭南韓、台灣狠甩　日媒嘆：為何韓國能

手卡在沙發後面！男竟打給消防隊　趕到場「只為幫他把手拔出來」

「歐洲最大核電廠」恢復供電！　澤倫斯基：情況仍非常危險

閃電正中胸部！女大生開學第一天慘送醫　Apple Watch當場爆炸

被反鎖浴室3天！獨居女「喝自來水」掙扎求生　牆上絕望遺書曝光

台南男揮雙刀衝派出所！　警「換彈匣開13槍」制伏

金馬影后惠英紅精湛演出視障 讓導演想到盲母...秒淚崩

王三郎倉庫凌晨遭砸3傷　邱子玹目擊痛批無王法！

鬼門關夜市湧萬人！封5條路　擺攤9小時300攤商澎湃進駐

媽教玩水球朝身上猛砸！　2歲娃驚呆抱頭：不要～

「法律不足+離譜檢舉」　前員警沉痛談執法無奈

柯爾鴨見飯飯失控暴衝　媽邊擋邊笑：會給你啦！

13槍制伏雙刀男！警現身說明　方仰寧破天荒力挺：記功1次

雙刀砍警中彈畫面曝！台南男「步步進逼」追上街　警狂奔連轟13槍

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

亞洲50最佳街頭小吃出爐！台灣3國民美食上榜　CNN：沒試過就不完整

菲律賓渡輪「火燒船」影片曝　父親怕2孩子燒死！直接推下海

柬埔寨救出865「豬仔」！起獲AK步槍、265子彈　人蛇像擁小軍火庫

翅膀休息1天！白頭海鵰現身機場「乖乖排隊過安檢」　旅客忙拍照

3惡匪綁架男童撕票！　村民憤怒難平「衝警局抓人」拖出活活燒死

日本人英語實力沒進步！慘遭南韓、台灣狠甩　日媒嘆：為何韓國能

手卡在沙發後面！男竟打給消防隊　趕到場「只為幫他把手拔出來」

「歐洲最大核電廠」恢復供電！　澤倫斯基：情況仍非常危險

閃電正中胸部！女大生開學第一天慘送醫　Apple Watch當場爆炸

被反鎖浴室3天！獨居女「喝自來水」掙扎求生　牆上絕望遺書曝光

力麗與經濟部簽定行政契約　開發300MW離岸風力！

亞洲50最佳街頭小吃出爐！台灣3國民美食上榜　CNN：沒試過就不完整

台東+272！衛生局籲孩童儘快完成疫苗接種

吃胖就有700萬！美女網紅演真人秀「胖13kg腫一倍」連扣子都繃開

遭蟲吻依然Q彈香甜　1.5萬斤文旦滯銷...獨眼老農降價賣只求回本

S2O直擊／辣妹等嘸CL「反正不能退」還是來了　猛男網紅揪團12人看帥哥

蔣萬安稱「正藍軍」挨批思想封建　她嗆：比黃珊珊誠實多了

室友在咿咿啊啊！她一聽「熟悉震動」崩潰了：我的電動牙刷

19歲少年偷瑪莎拉蒂被判10年！法院揭露：根本沒駕照「還請代駕」

臨時接到先發通知　陳冠宇平常心：先鞏固心態

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

國際熱門新聞

一家6口吃了「最後晚餐」全數離奇死亡

閃電正中胸部！女大生開學第一天慘送醫

俄瘋狂燃除大量天然氣　專家：禁運可能奏效

鮑爾表態鷹派抗通膨　美股重挫1008點

行李箱驚見「2具腐爛童屍」！生母下落不明

5人街頭鬥毆遭亡命快車撞飛！3人當場慘死

網紅「貝殼奶溢出」彈琴　網羞：激凸了？

情侶慶生咬到美樂珠　米粒大小值85萬

科學家發現新海洋行星　可能有生命！

豬仔在柬埔寨受難　他開2億超跑娶正妹

亞利桑那槍擊案4人死亡　1名女警不幸殉職

柬埔寨政府：全力營救受騙外國人

「我的傳說」滅了！超級遊艇沉入海中

即／莫德納告輝瑞、BNT「侵犯mRNA專利」

更多熱門

相關新聞

865「豬仔」獲救！柬抄出AK步槍、265子彈

865「豬仔」獲救！柬抄出AK步槍、265子彈

柬埔寨詐騙案持續延燒，當局加強調查與取締人口販賣案，至今已成功偵破至少87宗案件、救出865名受騙「豬仔」。警方最近也針對日前付完贖金仍被轉賣的大馬女子一案持續進行調查，除了逮捕11名嫌犯外，同時也起獲大批武器，為柬埔寨打擊人蛇集團的計劃打下漂亮的一仗。

被反鎖浴室3天靠自來水求生！她留絕望遺書

被反鎖浴室3天靠自來水求生！她留絕望遺書

男主播連線記者妻　脫口喊「親愛的」網全看傻

男主播連線記者妻　脫口喊「親愛的」網全看傻

柬埔寨政府：全力營救受騙外國人

柬埔寨政府：全力營救受騙外國人

女大生控遭狼師騷擾！深夜聊色：想一起自慰

女大生控遭狼師騷擾！深夜聊色：想一起自慰

關鍵字：

菲律賓渡輪起火跳海孩子船難東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

老爸驚見兒女變情侶　網看完秒懂全力挺

一家6口吃了「最後晚餐」全數離奇死亡

男友撞爛賓士！女友下衣失蹤「正面照曝光」

《流星花園》男星暴打懷胎7月妻！跳起來踹全被錄

即／警13槍轟癱雙刀男　方仰寧：記功一次

趙小僑帶女兒回家「婆婆抱到孫哭了」

閃電正中胸部！女大生開學第一天慘送醫

蝦皮店到店又要漲　9/1起運費漲價收39元

快訊／艾成長眠地曝光「陪伴摯愛王瞳」

拾荒3年賺1190萬元　真相打臉了

即／許亞倫、康育豪涉外役監脫逃

3生肖超強轉運！9月起財運一路飆升到年底

溺水高中生找到了！魂斷旗津海　媽哭喊「快救他」等無奇蹟

快訊／S2O「主辦堅決不退票」

參選人擺拍露奶　黃安轉發力挺

更多

最夯影音

更多
台南男揮雙刀衝派出所！　警「換彈匣開13槍」制伏

台南男揮雙刀衝派出所！　警「換彈匣開13槍」制伏
金馬影后惠英紅精湛演出視障 讓導演想到盲母...秒淚崩

金馬影后惠英紅精湛演出視障 讓導演想到盲母...秒淚崩

王三郎倉庫凌晨遭砸3傷　邱子玹目擊痛批無王法！

王三郎倉庫凌晨遭砸3傷　邱子玹目擊痛批無王法！

鬼門關夜市湧萬人！封5條路　擺攤9小時300攤商澎湃進駐

鬼門關夜市湧萬人！封5條路　擺攤9小時300攤商澎湃進駐

媽教玩水球朝身上猛砸！　2歲娃驚呆抱頭：不要～

媽教玩水球朝身上猛砸！　2歲娃驚呆抱頭：不要～

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面