菲律賓渡輪「火燒船」影片曝　父親怕2孩子燒死！直接推下海

記者張寧倢／綜合外電報導

菲律賓一艘渡輪26日在接近首都馬尼拉附近一個港口時突然莫名起火，大風助長了火勢，把船燒成橘紅火球，許多人受不了高溫而跳入水中。還有乘客表示，雖然船員沒有立刻指示棄船，但隨著火勢越來越大，他選擇把2名孩子推入水中，「如果我們不從上面跳下來，我們真的會被燒死。」

▲菲律賓一艘渡輪25日在馬尼拉一處港口附近起火，船上至少載有85人，許多乘客跳海求生。（圖／路透）

綜合美聯社外媒報導，菲律賓官員27日表示，往返於各島嶼間的渡輪「亞洲菲律賓號」（Asia Philippines）26日在距離馬尼拉南部八打雁（Batangas）港口約1海里處因不明原因起火，強風迅速助長火勢，船上許多人紛紛跳海逃生。在一艘船隻的幫助下，海岸警衛隊現已撲滅火勢，但渡輪已經燒毀，船上還載運了至少16輛汽車和卡車。

美聯社稱，船上載有87人，包含49名乘客和38名船員，警衛隊人員和志願者已救出大多數受害者，只剩2名乘客下落不明。「CNN菲律賓」則報導，船上的47名乘客和38名船員全數獲救，其中有一名44歲婦女受傷，另外，「亞洲菲律賓號」的客船安全證照已經被吊銷，必須重新接受菲律賓航運局檢查員與驗船師的徹底安全檢查，確定符合適航條件才會重新發放證照。

▲渡輪已經被燒毀，所幸目前僅有其中1名婦女受傷，並無傳出死亡消息。（圖／達志影像／美聯社）

當時在船上的乘客費南德斯（Benedict Fernandez）受訪表示，渡輪接近港口時，船員試圖將引擎重複開關，當時濃煙與火焰突然從第2層甲板竄上來，雖然沒有指示棄船，但因為煙霧已經大到影響視線，他和他的2個孩子以及其他乘客決定從第3層甲板跳進海裡。

費南德斯說，「我把孩子們推下水是因為，如果我們不從上面跳下來，我們真的會被燒死，因為腳底已經開始感覺到熱度了。」他和孩子後來被另一艘船從海裡救了起來，接著被運到一艘拖船上，拖船再將他們帶到港口。

海岸警衛隊表示，目前這艘可搭載約400人的渡輪已經被拖至一處錨地，進行調查。報導指出，由於颱風頻繁、船隻維護不善、過度擁擠與安全法規執行鬆散，海上事故在菲律賓群島相當常見，1987年12月大型渡輪「多納帕茲號」（Dona Paz）和一艘油輪相撞後沉沒，當時造成4300多人死亡的悲劇，是全球承平時期最大的海難事故。

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